Rapine e furti nel centro di Palermo: arrestato 18enne, ricercato il complice 19enne

La Polizia di Stato di Palermo ha eseguito un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Palermo, nei confronti di due giovani stranieri di 18 e 19 anni, ritenuti responsabili, in concorso, di quattro episodi di rapina aggravata e furto con strappo avvenuti nel cuore della città.

Le indagini, condotte dai poliziotti del Commissariato di P.S. “Oreto – Stazione”, hanno permesso di ricostruire una serie di aggressioni e colpi messi a segno tra marzo e maggio scorsi, ai danni di passanti e turisti nelle vie più frequentate del centro storico.

Nel primo episodio, datato 21 marzo, i due giovani – insieme ad altri complici non ancora identificati – avrebbero aggredito due persone in via Maqueda, spingendole contro un’impalcatura e portando via una borsa con effetti personali e telefoni cellulari.

Il 5 maggio, il 18enne, nuovamente in gruppo, avrebbe sorpreso alle spalle due turisti nei pressi di Piazza Bellini, bloccandone uno con una manovra di soffocamento per poi impossessarsi di due iPhone e fuggire verso piazza Giulio Cesare.

Pochi giorni dopo, il 15 maggio, il 19enne – anche lui con altri complici – avrebbe minacciato con un coltello una persona in via Maqueda, derubandola di denaro e telefono prima di dileguarsi verso la stazione centrale.

L’ultimo episodio, avvenuto il 20 maggio, ha visto il 18enne strappare un iPhone dalle mani di una turista in via Roma, all’altezza di discesa Caracciolo, per poi far perdere le proprie tracce.

Le indagini, basate sulle testimonianze delle vittime, sulla descrizione fisica dei sospetti e sugli indumenti indossati durante i colpi, hanno permesso agli investigatori di restringere il cerchio sui due giovani, già noti alle forze dell’ordine.

Alla luce delle prove raccolte, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere per entrambi.

Il provvedimento a carico del 18enne è stato notificato in carcere, dove si trova già detenuto per altre cause, mentre il 19enne risulta irreperibile ed è tuttora ricercato.