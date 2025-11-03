Editoria, pubblicati gli elenchi definitivi degli ammessi al contributo di tre milioni

Irfis ha pubblicato sul proprio sito internet gli elenchi definitivi delle richieste ritenute ammissibili per ottenere i contributi, pari a tre milioni di euro, destinati alle imprese editoriali che hanno sede in Sicilia. Le graduatorie sono suddivise per categoria (cartacei, televisivi, radio, online e agenzie di stampa) e contengono l’indicazione del contributo complessivo spettante, a valere sia sulla quota base che sulla quota premiale. Le graduatorie provvisorie erano state approvate con delibera del Fondo Sicilia del 30 luglio. Irfis aveva raccolto le istanze in maniera telematica dal 6 giugno e fino al 7 luglio.

«Sosteniamo concretamente le aziende editoriali siciliane – dichiara il presidente della Regione Renato Schifani – mantenendo gli impegni assunti con una misura che offrirà un reale sostegno a editori e giornalisti impegnati nel garantire un’informazione libera e indipendente. La democrazia si fonda sul pluralismo, oggi più che mai minacciato dalle fake news e dall’uso distorto dell’intelligenza artificiale. Con questo intervento vogliamo favorire la diffusione di un’informazione trasparente, a tutela della collettività».

La graduatoria definitiva si basa sui controlli delle dichiarazioni sostitutive che erano state richieste dalla finanziaria regionale. Pubblicato anche l’elenco dei non ammessi che, rispetto al dato di luglio, prevede il recupero di tre posizioni che adesso possono usufruire del contributo. Secondo quanto definito dall’avviso, una prima erogazione del 50 per cento del contributo provvisorio spettante (a valere sulla quota base) è stata già versata la scorsa estate.

Adesso, dopo i controlli documentali previsti su tutte le posizioni, a comprova dei parametri dichiarati dai richiedenti per la determinazione dei punteggi, la pubblicazione della graduatoria definitiva con le rideterminazioni del contributo spettante. Al termine dei controlli sulla regolarità fiscale e sul Durc degli aventi diritto è prevista l’erogazione del contributo spettante.

Vai al link per visionare gli elenchi definitivi pubblicati sul portale Irfis relativi agli interventi in favore dell’editoria 2025