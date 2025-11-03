LEGGE 104, “La revochiamo a chi ha chiesto permessi” | Se lo avete fatto anche solo una volta ve la tolgono oggi stesso

Chi ha usufruito dei permessi rischia la revoca della Legge 104: ecco cosa prevede davvero questa misura sorprendente

La Legge 104 verrà revocata a chi ha usufruito dei permessi, anche solo una volta.

Una decisione che, stando a quanto circola online, scatterebbe in modo immediato e senza eccezioni.

La misura, comprensibilmente, sta già creando non poco allarme tra lavoratori e famiglie.

La Legge 104 verrà revocata a chi ha chiesto i permessi

A quanto pare, chi ha usufruito dei permessi previsti dalla Legge 104 rischierebbe di vedersi revocare il beneficio. La misura, che avrebbe effetto immediato, riguarderebbe anche coloro che ne hanno fatto uso una sola volta, con la possibilità di perdere ogni diritto connesso alla normativa. Una novità che ha suscitato parecchia preoccupazione, soprattutto tra i cittadini che contano su questo sostegno per l’assistenza ai propri cari.

Al momento, si parla di una decisione che avrebbe come obiettivo quello di rivedere i criteri di accesso e controllo dei benefici. Intanto, restano dubbi sui tempi, sulle modalità di revoca e sulle eventuali eccezioni previste. Le domande non fanno che moltiplicarsi tra loro: si tratta di un provvedimento temporaneo o permanente? E chi verrà effettivamente coinvolto? Passa al prossimo paragrafo per scoprire meglio cosa sta accadendo e cosa cambia davvero per i titolari della Legge 104.

Ecco in che cosa consiste questa revoca e quali casi riguarda

Chiariamo: la revoca della Legge 104 è possibile, ma non riguarda chi ha usufruito correttamente dei permessi. Al contrario, tira in ballo chi li ha richiesti o utilizzati in modo fraudolento. È proprio in questo senso che “basta averlo fatto anche solo una volta” per perdere il diritto: se l’INPS accerta un abuso, la misura viene immediatamente revocata. La stretta nasce dalla manovra finanziaria 2026, che introduce controlli molto più severi e una verifica costante dei requisiti.

I datori di lavoro pubblici potranno richiedere all’INPS di accertare se chi beneficia dei tre giorni mensili di permesso possieda ancora le condizioni sanitarie previste, mentre un nuovo sistema di tracciabilità digitale permetterà di individuare eventuali doppi utilizzi o richieste irregolari. L’obiettivo è quello di colpire chi ha approfittato della legge per ottenere vantaggi economici indebiti, e non chi ne fa uso legittimo per assistere familiari disabili. Una stretta quindi sui furbetti della 104, che mira a proteggere chi ha davvero bisogno di questo importante strumento di tutela.