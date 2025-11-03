“Voglio prendermi un anno libero dal lavoro”: bene, ti paghiamo lo stesso | Introdotto il Congedo Tempo Libero

Leggi sul lavoro cosa devi sapere prima di assumere, in alcuni casi sono previste le pause lavorative pagate per viaggiare

Il lavoro remoto sta diventando sempre più diffuso e molte aziende hanno già adottato questo modello. Con il mondo sempre più connesso, gestire team internazionali è ormai possibile, ma è fondamentale conoscere le leggi e le politiche del lavoro dei diversi paesi prima di assumere dipendenti offshore. La normativa lavorativa varia ampiamente da paese a paese e può essere sorprendente, complicata e, a volte, persino bizzarra. Ecco alcune delle legislazioni più particolari da considerare quando si assume all’estero.

In Belgio esiste una legge chiamata “career break” che permette ai dipendenti di interrompere il lavoro per un periodo definito, ad esempio per viaggiare, senza perdere lo stipendio. L’azienda garantisce anche il posto di lavoro al ritorno del dipendente. Questa norma offre un equilibrio unico tra vita privata e lavoro, permettendo di vivere esperienze personali senza rinunciare alla sicurezza economica.

In Giappone è previsto un controllo obbligatorio della circonferenza vita dei dipendenti tra i 40 e i 74 anni per prevenire rischi come diabete e obesità. Se i valori superano i limiti consigliati, il lavoratore riceve un programma dietetico di sei mesi. Le aziende che non rispettano questa legge possono essere multate dal governo, rendendo la salute dei dipendenti una responsabilità legale diretta.

In Lussemburgo, le ore di straordinario sono rigidamente controllate e richiedono un’autorizzazione preventiva da parte del Ministro del Lavoro. Questo approccio è molto diverso da quello adottato in altri paesi, dove basta applicare un’aliquota di straordinario o concedere riposi compensativi. La legislazione lussemburghese evidenzia l’importanza di una supervisione statale diretta sul tempo lavorativo.

Romania: attenzione ai documenti aziendali

In Romania, la correttezza formale dei documenti aziendali è fondamentale. Nei procedimenti giudiziari, spesso le decisioni si basano sulla struttura e sul contenuto dei documenti forniti dall’azienda. Garantire che ogni documento sia redatto in maniera impeccabile è quindi essenziale per evitare contestazioni legali e problemi con i tribunali.

In Portogallo, licenziare un dipendente è praticamente illegale. Le aziende possono proporre incentivi per la dimissione volontaria, ma non esistono periodi di preavviso standard per licenziamenti obbligatori. In Italia, invece, la scarsa performance di un dipendente non è motivo sufficiente per il licenziamento secondo la legge, diversamente da quanto avviene in altri paesi come l’Australia, dove la prestazione lavorativa può influire direttamente sulla continuità del rapporto di lavoro.

Filippine e Cina: bonus obbligatori e restrizioni di genere

Nelle Filippine, i datori di lavoro sono obbligati a versare un “13° stipendio”, equivalente a un bonus annuale pari allo stipendio del lavoratore. In Cina, invece, la legge protegge le differenze biologiche tra uomini e donne, vietando alle donne di lavorare in mansioni fisicamente impegnative come miniere o lavori forestali, e imponendo obblighi aggiuntivi ai datori di lavoro che assumono personale femminile.

In Germania, i dipendenti hanno diritto a orari rigidi dalle 9 alle 17, e i manager non possono contattare i dipendenti fuori da questi orari, promuovendo un forte equilibrio tra vita privata e lavoro. In Australia, invece, i lavoratori con più di un anno di anzianità possono richiedere orari flessibili, lavoro part-time o condivisione del ruolo, e modificare l’organizzazione delle ore lavorative e la sede di lavoro.