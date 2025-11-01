Sequestri e irregolarità al cimitero di Aci Catena: resti umani accatastati e rifiuti speciali tra le tombe

Un’operazione congiunta dei Carabinieri della Compagnia di Acireale, affiancati dai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania (NIL), con il supporto tecnico dell’ASP – Igiene Pubblica e l’ausilio di due unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Nicolosi, ha portato alla luce gravi irregolarità all’interno del cimitero comunale di Aci Catena.

Durante i controlli, condotti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro, i militari hanno eseguito verifiche nelle aree destinate alle tumulazioni, nel cantiere per la costruzione di nuovi loculi e tra i rivenditori di fiori situati nel piazzale antistante. Proprio in quest’ultimo caso, è stata riscontrata l’occupazione abusiva di circa 200 metri quadrati di suolo pubblico.

La scoperta più inquietante è avvenuta nell’area monumentale del camposanto, dove i Carabinieri hanno rinvenuto un ossario colmo di resti ossei accatastati senza alcuna forma di tracciabilità All’interno della fossa, sequestrata per consentire ulteriori accertamenti, erano visibili almeno trenta teschi, ma la profondità e la quantità totale dei resti non sono ancora state determinate.

Lungo le mura perimetrali, vicino alle grandi cappelle laterali, è stata inoltre scoperta una vera e propria discarica abusiva: tonnellate di rifiuti speciali, tra cui resti di bare, casse in zinco, indumenti e corredi funebri, abbandonati in modo approssimativo e poggiati sulla nuda terra, con gravi conseguenze ambientali. Tutto il materiale è stato sequestrato e trasferito in un container metallico per contenere l’impatto sul suolo.

L’area adibita a discarica è stata posta sotto sequestro in attesa della valutazione di una bonifica ambientale, mentre due zone di sepoltura interrate, ritenute pericolanti, sono state interdette al pubblico.

Nel corso dei controlli al cantiere per la costruzione dei nuovi loculi e di un forno crematorio, i militari del NIL hanno inoltre rilevato violazioni alle norme sulla sicurezza dei lavoratori.

Le indagini sono tuttora in corsoper approfondire le gravi criticità riscontrate, attraverso ulteriori accertamenti tecnici, e per definire le responsabilità nella gestione del servizio pubblico cimiteriale.