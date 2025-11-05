“Correte nella regione, vi diamo 20.000 euro”: arrivato il SuperBonus Regionale | Potete accedervi tutti

Arrivano i finanziamenti destinati al bando “Giovani Attività Professionali” per under 40: una valanga di soldi

Un progetto per rilanciare il sostegno alle libere professioni con un nuovo strumento dedicato alle giovani generazioni. Il bando “Giovani Attività Professionali” rappresenta un’occasione concreta per i professionisti under 40 che intendono avviare o potenziare il proprio studio nel territorio regionale. La misura, finanziata con fondi del Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027, mette a disposizione complessivamente 5 milioni di euro a fondo perduto. Le domande possono essere presentate fino al 15 gennaio 2026.

Il bando punta a promuovere la crescita e la modernizzazione delle attività professionali, sostenendo investimenti in digitalizzazione, innovazione dei servizi e riqualificazione degli spazi di lavoro. L’intento è quello di favorire la competitività dei giovani professionisti, aiutandoli a sviluppare modelli di studio più moderni, efficienti e sostenibili. Un’attenzione particolare è riservata ai progetti che investono in tecnologie digitali e soluzioni eco-compatibili.

L’iniziativa è riservata ai professionisti in forma singola che non abbiano compiuto 40 anni alla data del 16 settembre 2025, con Partita Iva attiva e domicilio fiscale nel Lazio. È inoltre richiesta l’iscrizione a uno dei nove ordini professionali ammessi: architetti, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, geologi, geometri, ingegneri, notai e periti industriali. Restano esclusi altri ordini, come giornalisti, psicologi e infermieri. Il progetto deve riguardare l’avvio o lo sviluppo di un’attività professionale esistente o di prossima apertura.

Il contributo massimo ottenibile è di 20.000 euro, con una copertura variabile tra il 40% e il 60% delle spese ammissibili. L’investimento minimo richiesto è pari a 10.000 euro. Sono finanziabili sia spese materiali, come attrezzature, computer, arredi e veicoli specializzati, sia spese immateriali, come software, licenze e consulenze. Sono invece escluse spese correnti, canoni di locazione, utenze o compensi personali del titolare.

Investimenti per innovare lo studio

Il bando incoraggia progetti di trasformazione digitale e di rinnovamento organizzativo. Ad esempio, uno studio di architettura che investa in software avanzati e strumenti digitali per la progettazione potrà ricevere fino a 7.800 euro su una spesa complessiva di 13.000 euro. Analogamente, un giovane avvocato che decida di rinnovare l’arredo dello studio e introdurre nuove soluzioni informatiche potrà beneficiare di un contributo fino a 3.600 euro.

Le domande saranno valutate sulla base di una graduatoria a punteggio. I criteri considerano il fatturato, l’età del professionista, il grado di cofinanziamento, la novità del progetto e la presenza di donne tra i beneficiari. Saranno premiati i professionisti che investiranno maggiormente risorse proprie e quelli che avviano nuove attività. In caso di parità, verranno privilegiati i progetti più innovativi.

Tempistiche di realizzazione

I progetti finanziati dovranno essere completati e rendicontati entro nove mesi dall’ammissione al contributo. Gli studi beneficiari dovranno mantenere la sede operativa nel Lazio per almeno tre anni successivi alla conclusione del progetto. Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione, una volta verificate le spese sostenute.

Con questa misura, la Regione Lazio intende dare un segnale concreto di fiducia alle nuove generazioni di professionisti, sostenendo chi sceglie di costruire il proprio futuro nel territorio regionale. Un bando che unisce innovazione, autonomia e crescita, con l’obiettivo di rendere le libere professioni un motore sempre più dinamico e competitivo dell’economia locale.