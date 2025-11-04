“Sei in sovrappeso, ti licenzio per giusta causa”: da oggi controllano la vostra circonferenza i vostri capi | La pratica è legalissima

Segui Sicilianews24 su Google News
4 Novembre 2025 Costanza Esposito Langella
Sovrappeso - fonte_Canva - sicilianews24.it
Sovrappeso – fonte_Canva – sicilianews24.it

Essere in sovrappeso adesso può essere causa di licenziamento per giusta causa, i capi controllano periodicamente la circonferenza. 

Che sia un eccesso di zelo? Questo è ancora da comprendere, eppure da questo momento in poi, essere in sovrappeso potrebbe essere motivo di licenziamento per giusta causa, senza la possibilità di opporsi a questo.

L’obesità in Italia e nel mondo intero sta diventando un problema che influisce in maniera notevole sul benessere della cittadinanza e per questo motivo si chiede a tutti una maggiore attenzione nei confronti del proprio stato fisico e quindi di salute.

Non è solo una questione estetica, anzi forse questo aspetto dovrebbe proprio essere l’ultimo che viene valutato, il vero problema è che il sovrappeso può essere causa di serie problematiche di salute a cui troppo spesso, non si pone la giusta attenzione.

A maggior ragione adesso che si rischia anche il posto di lavoro, prendersi cura di se stessi diventa veramente importante.

Obesità e problemi di salute

L’errore più grande che commettiamo è quello di credere che essere in sovrappeso sia un problema puramente estetico. Uno sbaglio che viene contro anche a noi stessi e alla nostra stessa salute. Occorre infatti comprendere che i chili di troppo e il grasso corporeo che accumuliamo possono essere causa di problematiche di salute ben più gravi. Questo è il motivo per cui gli esperti spingono i cittadini ad avere attenzione nei confronti del loro girovita e ovviamente anche in quello che si porta a tavola quotidianamente.

Essere in sovrappeso, come accennato in precedenza, può essere causa di moltissimi problemi di salute, a livello cardio-vascolare, ad esempio, respiratorio, osseo, muscolare e anche psicologico, considerando il disagio che in molti possono provare nel mostrarsi con chili di troppo alle altre persone.

Sovrappeso - fonte_Canva - sicilianews24.it
Sovrappeso – fonte_Canva – sicilianews24.it

Ora ti costa anche il posto di lavoro

Ebbene sì, si tratta di una iniziativa che potrebbe sembrare controversa, ma che punta proprio a prevenire le malattie croniche, ridurre nettamente i costi e quindi, di riflesso, migliorare la vita a livello nazionale e non solo personale. Si tratta nello specifico della legge “Metabo Law”, che non è stata introdotta in Italia, ma in Giappone.

Introdotta per la prima volta nel 2008, essa prevede che ogni anno venga monitorata la circonferenza della vita per le persone tra i 40 e i 74 anni. La legge stessa, poi, dice che gli uomini non devono superare gli 85 cm di vita, le donne i 90 cm.