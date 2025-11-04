“Sei in sovrappeso, ti licenzio per giusta causa”: da oggi controllano la vostra circonferenza i vostri capi | La pratica è legalissima

Essere in sovrappeso adesso può essere causa di licenziamento per giusta causa, i capi controllano periodicamente la circonferenza.

Che sia un eccesso di zelo? Questo è ancora da comprendere, eppure da questo momento in poi, essere in sovrappeso potrebbe essere motivo di licenziamento per giusta causa, senza la possibilità di opporsi a questo.

L’obesità in Italia e nel mondo intero sta diventando un problema che influisce in maniera notevole sul benessere della cittadinanza e per questo motivo si chiede a tutti una maggiore attenzione nei confronti del proprio stato fisico e quindi di salute.

Non è solo una questione estetica, anzi forse questo aspetto dovrebbe proprio essere l’ultimo che viene valutato, il vero problema è che il sovrappeso può essere causa di serie problematiche di salute a cui troppo spesso, non si pone la giusta attenzione.

A maggior ragione adesso che si rischia anche il posto di lavoro, prendersi cura di se stessi diventa veramente importante.

Obesità e problemi di salute

L’errore più grande che commettiamo è quello di credere che essere in sovrappeso sia un problema puramente estetico. Uno sbaglio che viene contro anche a noi stessi e alla nostra stessa salute. Occorre infatti comprendere che i chili di troppo e il grasso corporeo che accumuliamo possono essere causa di problematiche di salute ben più gravi. Questo è il motivo per cui gli esperti spingono i cittadini ad avere attenzione nei confronti del loro girovita e ovviamente anche in quello che si porta a tavola quotidianamente.

Essere in sovrappeso, come accennato in precedenza, può essere causa di moltissimi problemi di salute, a livello cardio-vascolare, ad esempio, respiratorio, osseo, muscolare e anche psicologico, considerando il disagio che in molti possono provare nel mostrarsi con chili di troppo alle altre persone.

Ora ti costa anche il posto di lavoro

Ebbene sì, si tratta di una iniziativa che potrebbe sembrare controversa, ma che punta proprio a prevenire le malattie croniche, ridurre nettamente i costi e quindi, di riflesso, migliorare la vita a livello nazionale e non solo personale. Si tratta nello specifico della legge “Metabo Law”, che non è stata introdotta in Italia, ma in Giappone.

Introdotta per la prima volta nel 2008, essa prevede che ogni anno venga monitorata la circonferenza della vita per le persone tra i 40 e i 74 anni. La legge stessa, poi, dice che gli uomini non devono superare gli 85 cm di vita, le donne i 90 cm.