Controlli della Polizia di Stato a Catania: salvati due pony e sanzioni per oltre 16mila euro

Proseguono a Catania le attività di controllo della Polizia di Stato per prevenire e contrastare i casi di maltrattamento di animali, spesso detenuti in condizioni precarie e in luoghi non idonei a garantire il loro benessere.

L’ultimo intervento, disposto dalla Questura di Catania, è stato coordinato dai poliziotti della squadra a cavallo dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, in collaborazione con la Polizia Locale e i medici veterinari dell’Asp. I controlli si sono concentrati nella zona di San Francesco alla Rena.

Durante le ispezioni, gli agenti hanno individuato due pony tenuti in un’area fatiscente e privi di microchip. Nonostante le verifiche, non è stato possibile risalire al proprietario. Gli animali, in pessime condizioni, sono stati curati, nutriti e successivamente sequestrati. Saranno ora accuditi da un maneggio della zona, che si prenderà cura di loro a titolo gratuito. Dopo il recupero, i due pony saranno impiegati in attività formative per bambini.

Le operazioni di controllo sono poi proseguite nei terreni vicini, dove è stata scoperta una stalla abusiva con un cavallo e un asinello nano. Il proprietario, rintracciato dagli agenti, è stato sanzionato per la mancata identificazione degli animali, per l’assenza dei test relativi all’anemia infettiva e per la mancanza del codice aziendale.

In un altro recinto, in un terreno adiacente, sono stati controllati altri due cavalli, di cui uno privo di identificazione. Anche in questo caso i medici veterinari hanno elevato sanzioni al titolare. Gli animali, in buone condizioni di salute, sono stati posti in fermo ufficiale e affidati ai rispettivi proprietari.

Complessivamente, l’operazione ha portato all’elevazione di sanzioni amministrative per oltre 16.000 euro. I proprietari sono stati diffidati ad adempiere alle prescrizioni previste dalla normativa vigente.

Negli ultimi anni, gli interventi coordinati dalla Polizia di Stato in diversi quartieri di Catania e nel territorio provinciale hanno consentito di salvare numerosi cavalli, spesso trovati in condizioni di abbandono o malnutrizione, contribuendo a contrastare il fenomeno delle corse clandestine e della macellazione abusiva.

Durante la stessa operazione, gli agenti del settore “ambientale” della Polizia Locale hanno inoltre individuato un terreno utilizzato per attività di gestione rifiuti abusiva. I proprietari, marito e moglie, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per violazione del Codice dell’Ambiente. Entrambi, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, dovranno provvedere alla bonifica dell’area a proprie spese.