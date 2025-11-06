Trapani, arrestata donna con 3 kg di cocaina nascosta tra la spesa e nei rifiuti

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato una donna del posto, classe 1971, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, la donna è stata sorpresa con quasi tre chilogrammi di cocaina e circa 150 grammi di anfetamine, rinvenuti in parte all’interno della sua automobile e in parte nella sua abitazione.

L’operazione è scattata nei pressi del quartiere Cappuccinelli, quando una pattuglia dell’Arma ha notato un’autovettura che, alla vista dei militari, ha tentato di allontanarsi rapidamente, destando sospetti. Raggiunta e fermata, la conducente ha mostrato un evidente stato di nervosismo che ha spinto i Carabinieri a procedere con un controllo più approfondito.

Durante la perquisizione del veicolo, i militari hanno scoperto un sacchetto della spesa contenente, tra alcuni alimenti, un panetto di cocaina del peso di circa un chilogrammo. A quel punto, è stata estesa la perquisizione anche all’abitazione della donna, dove, nascosti all’interno di un mastello per la spazzatura, sono stati trovati altri 1,8 chilogrammi della stessa sostanza e 150 grammi di anfetamine.

Secondo le stime degli investigatori, la droga sequestrata, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare un guadagno illecito di circa 500.000 euro. Tutto il materiale è stato sequestrato e la donna è stata immediatamente condotta in caserma per gli adempimenti di rito.

Nella stessa giornata, i Carabinieri hanno eseguito un ulteriore controllo stradale nei confronti di un 59enne originario di Catania. L’uomo, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 16.500 euro in contanti, somma di cui non ha saputo fornire una spiegazione plausibile.

Gli accertamenti successivi hanno portato i militari a segnalare il soggetto all’autorità giudiziaria per ipotesi di reato connesse al traffico di stupefacenti, ritenendo possibile un legame tra il denaro e attività illecite di spaccio.

La donna arrestata, dopo la redazione degli atti, è stata trasferita presso la casa circondariale “Pagliarelli” di Palermo. A conclusione dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere.

L’operazione conferma l’impegno costante dei Carabinieri di Trapani nel contrastare il traffico di droga sul territorio provinciale, con particolare attenzione alle aree urbane più esposte al rischio di attività criminali legate allo spaccio.