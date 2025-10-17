Villa Sofia, impiantato pacemaker a un paziente di 101 anni: “L’età non è un limite”

Un delicato intervento di impianto di pacemaker è stato eseguito con successo dai medici dell’Unità di terapia intensiva coronarica dell’ospedale Villa Sofia su un uomo di 101 anni, giunto al pronto soccorso per vertigini, malessere generale e vomito.

Gli accertamenti clinici hanno evidenziato un blocco atrioventricolare con una frequenza cardiaca estremamente bassa. L’intervento, condotto mediante accesso venoso ascellare eco-guidato, è stato eseguito sotto la direzione del dottor Carlo Cicerone, direttore dell’Unità operativa complessa di Cardiologia, con la collaborazione dell’intera équipe medica.

Il paziente, veterano della Seconda guerra mondiale, aveva prestato servizio nella Campagna del Nord Africa e dell’Africa Orientale, tra Eritrea, Etiopia e Libia. Durante il ricovero ha condiviso con medici, infermieri e altri pazienti i propri ricordi di vita e di guerra, suscitando grande emozione tra il personale sanitario.

Dopo appena 48 ore di degenza, l’uomo – sottoposto anche a terapia specifica per un iniziale scompenso cardiaco – ha mostrato un netto miglioramento clinico ed è stato dimesso in buone condizioni generali.

“Questa operazione assume un valore simbolico e scientifico – ha sottolineato il direttore generale dell’AOOR Villa Sofia, Alessandro Mazzara – dimostra come l’età, di per sé, non debba costituire un limite assoluto nelle scelte terapeutiche cardiologiche, e rafforza il ruolo di Villa Sofia come centro di riferimento per interventi d’eccellenza anche in scenari ad alto rischio”.