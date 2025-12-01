Avete mai visto la casa siciliana di Diletta Leotta? Sembra una reggia

Diletta Leotta torna a casa, l’acquisto a Catania e l’annuncio sui social: un complesso lussuso nella città etnea

Diletta Leotta, nota conduttrice di programmi sportivi e voce di un talk show radiofonico, ha scelto di investire nella sua città natale acquistando un appartamento nel complesso “torre Zefiro A”, attualmente in costruzione a Ognina, un borgo marinaro di Catania. La decisione segna un ritorno alle radici e un legame profondo con il territorio, unendo il desiderio di vivere vicino al mare e alla città a una scelta architettonica di prestigio.

La notizia dell’acquisto è stata condivisa dalla stessa Leotta sui suoi profili social, con entusiasmo e orgoglio per la realizzazione di un progetto a lungo desiderato. Ha raccontato di aver trovato “la casa dei suoi sogni” in una posizione che offre un panorama unico, con vista sul mare e sull’Etna. L’annuncio sottolinea anche l’attenzione alla personalizzazione degli spazi interni, che saranno modellati secondo le esigenze e lo stile personale della conduttrice.

Torre Zefiro A è una residenza di grande prestigio, progettata con criteri di architettura bioclimatica e sostenibile. L’edificio si sviluppa su tredici piani e ospiterà numerose unità abitative, garantendo ai residenti comfort e privacy. La torre è dotata di avanzati sistemi antisismici a massa liquida, pensati per garantire la sicurezza anche in caso di scosse sismiche, una scelta fondamentale in una zona come la Sicilia.

La struttura prevede due piscine in vetro posizionate sul tetto giardino sommitale, a un’altezza di 54 metri, offrendo agli abitanti la possibilità di vivere momenti di relax con vista panoramica sulla città, sul mare e sull’Etna. L’edificio includerà anche un’ampia area relax, una SPA, un giardino e un parcheggio privato, progettato per offrire un’esperienza abitativa di lusso e completa.

Comfort e tecnologia

Oltre alla bellezza architettonica, Zefiro A punta sull’innovazione tecnologica e sulla sostenibilità. La struttura è progettata per resistere efficacemente alle raffiche di vento e garantire un elevato livello di sicurezza e comfort abitativo. Ogni dettaglio è studiato per coniugare estetica, funzionalità e sicurezza, elementi fondamentali in un progetto residenziale esclusivo.

Zefiro A rientra nella categoria NZEB (Nearly Zero Energy Building), il che significa che il consumo energetico sarà praticamente nullo. L’attenzione alla progettazione bioclimatica permette di ottimizzare gli scambi energetici tra edificio e ambiente esterno, riducendo l’impatto ambientale e assicurando un elevato standard di sostenibilità. L’edificio rappresenta un esempio di innovazione edilizia e attenzione all’ecologia urbana.

Un panorama mozzafiato

La posizione privilegiata della torre offre ai futuri residenti una vista unica, in cui mare, città ed Etna si fondono armoniosamente. L’altezza e la progettazione degli spazi permettono di godere di scorci panoramici ineguagliabili, trasformando la residenza in un punto di osservazione esclusivo e suggestivo. La scelta di Diletta Leotta riflette l’importanza della qualità della vita e del contatto con la natura circostante.

I lavori per la costruzione di Zefiro A sono iniziati ad aprile e proseguiranno nei prossimi mesi fino al completamento dell’edificio. L’acquisto dell’appartamento da parte di Diletta Leotta conferma la volontà di investire in un progetto residenziale di lusso, unendo comfort, sostenibilità e tecnologia avanzata. La nuova casa segna un ritorno alle origini della conduttrice e rappresenta un simbolo di innovazione architettonica nel cuore di Catania.