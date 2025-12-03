Assegnato il premio “Camillo Pantaleone”, l’11 dicembre la cerimonia a Palazzo dei Normanni

Il cronista politico del Giornale di Sicilia Giacinto Pipitone, il presidente dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra e giornalista dell’ANSA Francesco Bongarrà, la Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Palermo Giovanna Perricone e l’assistente parlamentare Rosario Mancino sono i vincitori dell’edizione 2025 del Premio “Camillo Pantaleone”, organizzato dal Sindacato della Stampa Parlamentare Siciliana e giunto alla sua quarta edizione.

La cerimonia di consegna si terrà giovedì 11 dicembre, a partire dalle 9.30, nella Sala Pio La Torre di Palazzo dei Normanni. All’iniziativa prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni regionali e figure del mondo dell’informazione, in un momento che intende valorizzare la qualità del giornalismo parlamentare e il lavoro di chi, a vario titolo, contribuisce alla vita democratica dell’Assemblea regionale.

Il premio, dedicato alla memoria del cronista Camillo Pantaleone, scomparso prematuramente e ricordato per il suo stile rigoroso e la sua dedizione alla cronaca politica, vuole sottolineare ogni anno l’impegno di professionisti e operatori che si distinguono per competenza, correttezza e spirito di servizio.