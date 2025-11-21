Assalto alla boutique Gucci in via Libertà con un’auto-ariete: bottino da 40 mila €

Nuovo colpo in grande stile nel cuore di Palermo. All’alba, intorno alle 5, un fragoroso boato ha spezzato la quiete di via Libertà: tre ladri hanno utilizzato un’auto come ariete per sfondare la vetrina della boutique di lusso Gucci, portando via borse e accessori della nuova collezione per un valore stimato di circa 40 mila euro.

Secondo una prima ricostruzione, uno dei malviventi, alla guida del veicolo, ha ripetutamente colpito in retromarcia la vetrina principale, riuscendo ad abbatterla dopo un paio di violenti impatti. Aperto il varco, in meno di due minuti il gruppo ha svuotato l’esposizione, caricando la refurtiva sull’auto prima di dileguarsi.

L’allarme del negozio è scattato immediatamente e sul posto sono arrivate le volanti della polizia. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza che avrebbero ripreso tutte le fasi dell’assalto. Presenti anche gli operatori della Scientifica, che hanno effettuato i rilievi e sequestrato il paraurti dell’auto-ariete, rimasto sul marciapiede davanti alla boutique.

Il negozio di via Libertà non è nuovo a episodi del genere: l’ultimo tentativo risale al 2023, il giorno dopo un assalto al punto vendita Louis Vuitton. In quell’occasione i ladri riuscirono a mandare in frantumi la vetrina senza però riuscire a entrare. A segno invece il colpo del 2018, quando una Lancia venne usata per sfondare l’ingresso della boutique.

Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e rintracciare il veicolo utilizzato per la spaccata.