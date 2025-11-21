Arrestato in Albania latitante albanese: legami con il clan Rinzivillo

Un 43enne albanese ricercato in Italia per traffico internazionale di droga è stato arrestato a Hasturkas, in Albania, al termine di una complessa attività investigativa condotta attraverso i canali di cooperazione internazionale. L’operazione è frutto della collaborazione tra il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) – in particolare la 2ª Divisione –, l’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza in Albania e il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, con il supporto della Forza Operazionale Speciale della Polizia Criminale albanese.

Il latitante era destinatario di una Red Notice di Interpol, attivata su richiesta della Procura – Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta. È indagato per associazione finalizzata al traffico di droga, porto e detenzione illegale di armi e munizioni e altri reati, con l’aggravante di aver favorito cosa nostra e, in particolare, la famiglia mafiosa di Gela riconducibile al clan Rinzivillo.

Determinante nelle indagini il ruolo di raccordo dell’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza a Tirana, che ha coordinato l’attività con le autorità locali. Fondamentale anche il supporto del Segretariato Generale Interpol di Lione, che ha agevolato lo scambio di informazioni e consentito di tracciare i movimenti del ricercato fino alla sua precisa localizzazione.

L’arresto si inserisce nel contesto della vasta operazione “The Wall”, avviata dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Caltanissetta, che nel settembre 2025 aveva già portato all’arresto di 15 persone per reati legati al traffico di droga e armi, su ordinanza del gip del Tribunale di Caltanissetta.

Nel corso delle indagini era emerso che il 43enne, residente nell’hinterland milanese, tramite contatti telefonici con un ex avvocato sospeso dalla professione — già condannato per concorso esterno in associazione mafiosa — negoziava l’acquisto di ingenti quantitativi di cocaina e hashish. Le sostanze, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbero state destinate al mercato siciliano grazie ai rapporti con soggetti ritenuti vicini alla famiglia mafiosa Rinzivillo.

Sono attualmente in corso le procedure per l’estradizione in Italia del latitante.