Altro che Napoli: la pizza migliore la mangiate solo in Sicilia | Arrivano da tutta Italia per assaggiarla

Sicilia protagonista nella classifica 50 Top Pizza 2025, nella classfica finale molte pizzerie si trovano nel capoluogo

La Sicilia si conferma terra di eccellenza per la pizza italiana, con sette pizzerie inserite nella prestigiosa guida 50 Top Pizza 2025. La classifica, curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, individua le migliori 100 pizzerie del Paese, premiando la qualità, l’innovazione e la capacità dei pizzaioli di valorizzare ingredienti e tradizione.

La pizzeria Saccharum di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, si distingue per la creatività del pizzaiolo Gioacchino Gargano, posizionandosi al 32° posto della classifica. Questo risultato le vale il Golden Ticket, che le consente di entrare di diritto nella 50 Top Pizza World 2025, un riconoscimento che sottolinea l’eccellenza siciliana anche a livello internazionale.

Oltre a Saccharum, altre sei pizzerie siciliane si collocano tra le 100 migliori in Italia. L’Orso di Messina con Matteo La Spada al 45°, Frumento di Acireale con Emanuele Serpa al 62°, Archestrato di Gela con Pierangelo Chifari al 64°, Ammodo di Palermo con Daniele Vaccarella al 69° (new entry), Piano B di Siracusa con Friedrich Schmuck all’83° posto e Sitari di Agrigento con Giorgio e Filippo Sorce al 94°. Queste posizioni testimoniano la qualità diffusa e la creatività dei pizzaioli siciliani.

Alcune di queste pizzerie avevano già ottenuto importanti riconoscimenti: Saccharum e Sitari vinsero nel 2021 il premio “Migliori Pizzerie di Sicilia” organizzato da All Food Sicily, mentre Ammodo ricevette lo stesso riconoscimento nel 2023. Questi traguardi consolidano la reputazione dei locali come punti di riferimento per la pizza di qualità nell’isola.

Le Pizzerie Eccellenti della Sicilia

Oltre alla classifica principale, la guida include la sezione “Pizzerie Eccellenti”, raggruppate per regione. In Sicilia, la lista è ampia e diversificata, comprendendo locali storici e nuove realtà che valorizzano ingredienti locali e impasti innovativi. Tra le pizzerie eccellenti figurano Barracuda a Messina, Bocche di Fuoco a Catania, Cagliostro a Palermo, Casa Morra a Palermo e molte altre, con una presenza capillare in quasi tutte le province.

Ciò che distingue le pizzerie siciliane premiate è la capacità di coniugare tradizione e innovazione. I pizzaioli sperimentano nuovi impasti, ingredienti locali e tecniche di cottura, mantenendo al contempo un legame con la cultura gastronomica dell’isola. Questa combinazione permette di offrire un’esperienza unica ai clienti, distinguendosi anche a livello nazionale.

Il ruolo dei pizzaioli

I pizzaioli siciliani premiati sono veri artigiani, attenti ai dettagli e alla qualità delle materie prime. Da Gioacchino Gargano a Daniele Vaccarella, ogni maestro porta in tavola competenza, creatività e passione, trasformando una semplice pizza in un piatto gourmet capace di rappresentare la Sicilia nel panorama internazionale.

La presenza di ben sette pizzerie tra le migliori 100 in Italia e il riconoscimento internazionale di Saccharum confermano il ruolo della Sicilia come polo d’eccellenza gastronomica. La classifica 50 Top Pizza 2025 non solo premia singoli locali, ma celebra una tradizione culinaria che unisce territorio, innovazione e qualità, consolidando l’isola come meta imperdibile per gli amanti della pizza.