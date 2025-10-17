Aeroporto di Palermo, installati sette distributori d’acqua gratuiti

Da oggi all’aeroporto internazionale di Palermo sono attivi sette distributori d’acqua refrigerata gratuiti.

Le fontanelle sono state installate in tutto il terminal passeggeri, prima e dopo i controlli di sicurezza.

In quattro erogatori d’acqua, in area air side, sarà possibile riempire bottiglie e borracce. Ecco dove si trovano.

In area air side (possibilità di riempire bottiglie e borracce): terzo livello gate imbarco A19, al secondo livello, di fronte ai gate B5/B6, in sala imbarchi extra Schengen, in sala riconsegna bagagli.

In area land side (fontanelle), invece, si trovano nei pressi della zona check-in A, al terzo livello, nell’area prima dei controlli di sicurezza – in zona bagni/farmacia, piano arrivi – zona ascensori

“Quando pensiamo al futuro del trasporto, in generale e in quello aereo in particolare, la parola chiave è una sola: sostenibilità. Non come semplice obiettivo, ma come pilastro strategico su cui costruire ogni scelta, ogni innovazione, ogni esperienza di viaggio – dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano – All’aeroporto Internazionale Falcone Borsellino di Palermo abbiamo scelto di trasformare questa visione in azioni concrete. In pochissimo tempo abbiamo installato sette erogatori d’acqua refrigerata in tutto il terminal, diventando uno dei pochi scali italiani a offrire gratuitamente acqua potabile ai passeggeri dopo i controlli di sicurezza.

Un gesto che racconta molto più di quanto sembri: ridurre l’impatto ambientale, promuovere comportamenti responsabili, migliorare l’esperienza dei nostri ospiti – continua Battisti – Oggi lo scalo di Palermo è citato dai principali quotidiani nazionali come esempio virtuoso di questa nuova cultura aeroportuale, sostenuta da Assaeroporti, che guarda con lungimiranza al futuro del settore. Un riconoscimento – conclude l’amministratore delegato di Gesap – che ci incoraggia a proseguire su questa rotta, con la convinzione che un aeroporto possa essere, al tempo stesso, motore economico e modello ambientale”.