Viale Campania, controlli straordinari di Polizia e Carabinieri

Già dalla scorsa settimana, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sul territorio di viale Campania, una zona recentemente segnalata per disagi legati sia al traffico veicolare sia alla vivibilità degli spazi pubblici, a causa della presenza di assembramenti molesti di giovani cittadini.

Il dispositivo di controllo rientra nei servizi cosiddetti ad “Alto Impatto”, una risorsa qualificata e flessibile fondamentale per la gestione del territorio. Questi servizi consentono di concentrare le risorse delle forze dell’ordine su specifiche aree cittadine, modulando l’azione in base al contesto e prevenendo fenomeni di criminalità o microcriminalità, oltre a rafforzare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

Controlli mirati e risultati concreti

Negli ultimi due sabati, sotto il coordinamento della Questura, Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale hanno organizzato presidi mirati a viale Campania. L’operazione ha portato all’identificazione di 150 persone, di cui 14 con precedenti penali, al controllo di 68 veicoli e alla contestazione di 20 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, con il sequestro amministrativo di due mezzi.

L’azione straordinaria ha compreso anche accessi ispettivi presso esercizi commerciali: in particolare, un pub e una pizzeria. Durante i controlli è stata riscontrata la mancata autorizzazione sanitaria per l’ampliamento della somministrazione all’esterno, violazione che comporterà una sanzione di 1.000 euro. Inoltre, è stata effettuata una segnalazione all’Ispettorato del Lavoro per verificare il regolare impiego dei dipendenti presenti al momento del controllo.

Servizi ad “Alto Impatto”: strumenti per la sicurezza urbana

I servizi ad alto impatto sono progettati per indirizzare e concentrare l’attenzione delle forze dell’ordine su singole aree urbane, utilizzando risorse straordinarie e molteplici direttrici operative. Questa modalità di intervento permette di affrontare contesti di densità criminale o situazioni che possano compromettere la sicurezza percepita dai cittadini.

L’approccio modulare e flessibile rende questi dispositivi fondamentali per prevenire la degenerazione di episodi di microcriminalità, garantendo interventi rapidi ed efficaci in contesti urbani complessi come viale Campania.

Obiettivo: sicurezza e ordine per la comunità

L’attività messa in campo negli ultimi giorni dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza urbana, ridurre i comportamenti illeciti e tutelare la vivibilità degli spazi pubblici. Presidi mirati, controlli su persone e veicoli, ispezioni negli esercizi commerciali e sanzioni per irregolarità amministrative costituiscono un pacchetto integrato di prevenzione e controllo, volto a garantire ordine e tranquillità alla cittadinanza.

In sintesi, il coordinamento tra Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale a viale Campania rappresenta un modello efficace di sicurezza urbana, con azioni concrete contro assembramenti molesti, violazioni stradali e irregolarità commerciali, confermando l’importanza di servizi ad alto impatto come strumento di tutela della città e dei suoi cittadini.