Turista tedesco di 63 anni muore annegato in provincia di Palermo

Tragedia nel pomeriggio di martedì a Cefalù, in provincia di Palermo. Un uomo di 63 anni, di nazionalità tedesca, è annegato nelle acque antistanti la spiaggia di Mazzaforno.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava in mare quando è stato notato in difficoltà. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale sanitario del 118, che ha tentato a lungo di rianimarlo, purtroppo senza esito. Il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Data la conformazione impervia dell’area, la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani ha richiesto il supporto dei Tecnici del Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). Due squadre del Soccorso Alpino si sono recate immediatamente sul posto e, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, hanno provveduto al recupero e al trasporto della salma fino al punto raggiungibile dal carro funebre.

Le operazioni di polizia giudiziaria sono state condotte dalla Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di Cefalù, con la presenza anche dei militari della Compagnia Carabinieri di Cefalù.

Il CNSAS Sicilia ha ringraziato la Centrale Unica di Risposta NUE 112 Sicilia Occidentale per la collaborazione e la disponibilità dimostrate durante le delicate operazioni di soccorso.