Non si fuma in ospedale: La stretta dell’AOU G. Martino di Messina contro i trasgressori

28 Ottobre 2025 Redazione

Misure rigide per chi fuma in ospedale. L’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino di Messina lancia una campagna per contrastare il fumo all’interno degli ambienti ospedalieri e rivolge un appello sia agli utenti che ai dipendenti.

Un’azione necessaria per rafforzare il rispetto di una norma consolidata (Legge 3/2003) che vieta il fumo in tutti i luoghi pubblici e di lavoro, inclusi gli spazi ospedalieri interni ed esterni; legge che nella quotidianità è spesso inapplicata, oltre che dagli utenti anche dai dipendenti.

“Non siamo più disposti a tollerare – sottolinea il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito – comportamenti scorretti che in primo luogo comportano un rischio per la salute e al tempo stesso creano ambienti sempre più insalubri. Ogni violazione verrà segnalata e saranno adottate le sanzioni che la norma prevede”.

L’iniziativa è rivolta a tutta la comunità ospedaliera — pazienti, familiari e caregivers, visitatori, operatori sanitari e non — con l’obiettivo di garantire un ambiente sicuro, consapevole e coerente con i valori della cura e della ricerca.

Anche tra gli operatori sanitari il fumo resta una sfida aperta. Secondo i dati pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità, la prevalenza di fumatori tra medici e personale sanitario non medico si attesta intorno al 20%, con una riduzione lieve negli ultimi anni.