Folla e commozione a Capizzi per l’ultimo saluto a Giuseppe Di Dio

Un’intera comunità si è stretta oggi intorno al dolore della famiglia di Giuseppe Di Dio, il sedicenne ucciso la sera del 31 ottobre davanti a un bar del centro di Capizzi. Nel santuario del paese, gremito di fedeli, amici e conoscenti — molti dei quali giovanissimi — si sono svolti i funerali del ragazzo, in un clima di profonda commozione e silenzio.

Alla cerimonia funebre hanno preso parte la prefetta di Messina Cosima Di Stani e il colonnello Lucio Arcidiacono, comandante provinciale dei Carabinieri, in segno di vicinanza alle istituzioni e alla cittadinanza. La messa è stata celebrata dal vescovo di Patti, monsignor Guglielmo Giombanco, insieme al parroco del paese, padre Antonio Cipriano.

Durante l’omelia, il vescovo ha invitato i giovani a respingere ogni forma di violenza e a farsi portatori di speranza e solidarietà, sottolineando come la perdita di Giuseppe abbia profondamente scosso l’intera comunità nebroidea.

Domani pomeriggio Capizzi si ritroverà nuovamente unita per una fiaccolata organizzata dall’amministrazione comunale. Il corteo partirà alle 18.30 da piazzale Tre Croci, percorrerà via Roma, luogo in cui è avvenuto l’omicidio, e si concluderà in piazza San Giacomo, in un momento di raccoglimento e memoria dedicato al giovane Giuseppe.