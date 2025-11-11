Tragico incidente sulla Palermo-Agrigento: due morti e un ferito grave a Vicari

Un drammatico incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada statale 121 Palermo-Agrigento, nel territorio di Vicari. Nello scontro frontale tra un furgone Iveco Daily e una Peugeot station wagon, due uomini hanno perso la vita, mentre una terza persona è rimasta gravemente ferita.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto sarebbe avvenuto in un tratto a senso unico della statale, dove è attualmente presente un cantiere per i lavori di ammodernamento. Uno dei due veicoli avrebbe imboccato il tratto in controsenso, invadendo la corsia opposta e provocando lo scontro frontale.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasportare il ferito, unico superstite, all’ospedale Civico di Palermo.

Le Forze dell’Ordine, in particolare gli agenti della Polizia Stradale di Lercara Friddi, stanno eseguendo i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Le vittime, secondo quanto si apprende, sarebbero i conducenti dei due mezzi coinvolti, ma non sono ancora state rese note le loro generalità.

La circolazione sulla statale 121 è al momento interrotta nel tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la successiva rimozione dei veicoli.

Un altro tragico episodio sulle strade siciliane, che riaccende l’attenzione sulla sicurezza lungo la Palermo-Agrigento, spesso teatro di gravi incidenti negli ultimi anni.