Tragedia a Trapani: bimbo di dieci anni precipita dal balcone, è in gravissime condizioni



Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri in via Pantelleria, a Trapani. Un bambino di dieci anni, Alessandro, è precipitato dal balcone della propria abitazione, situata al quinto piano di un palazzo nel centro cittadino.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17:40. Secondo le prime testimonianze, un tonfo improvviso ha interrotto il silenzio del quartiere, richiamando immediatamente l’attenzione dei residenti. «Abbiamo visto il bambino volare giù e poi cadere sull’asfalto», raccontano alcuni testimoni, ancora sotto shock.

Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118, che hanno trovato il piccolo ancora vivo, ma in condizioni disperate. Tra le urla e il pianto dei presenti, la madre del bambino è corsa giù per le scale per raggiungere il figlio, mentre qualcuno già contattava i soccorsi.

Alessandro è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, dove i medici hanno provveduto a stabilizzarlo. Successivamente, data la gravità delle ferite riportate, il bambino è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale dei Bambini di Palermo, dove ora lotta tra la vita e la morte.

Il piccolo, secondo quanto si apprende, è affetto da autismo. Le circostanze dell’accaduto non sono ancora del tutto chiare: gli agenti della Polizia di Stato stanno svolgendo rilievi e ascoltando testimoni per ricostruire la dinamica della caduta e accertare se si sia trattato di un tragico incidente o di altro.

La comunità del quartiere è sconvolta. In molti si sono stretti attorno alla madre del bambino, rimasta distrutta dal dolore per quanto accaduto.