Ponte sullo Stretto, il dossier passa alla Corte dei Conti: adunanza fissata per il 29 ottobre
Nuovo passaggio cruciale per il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Il dossier approda ora alla Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei Conti, l’organo collegiale incaricato di svolgere il controllo preventivo sugli atti del Governo.
Secondo quanto si apprende, è stata calendarizzata per martedì 29 ottobre alle ore 10 l’adunanza della Sezione della Corte dei Conti che dovrà esaminare la delibera del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) relativa all’approvazione del progetto definitivo del Ponte.
La riunione rappresenta la naturale prosecuzione dell’iter di verifica condotto dall’Ufficio di controllo della stessa Sezione, che dopo l’esame preliminare ha deciso di deferire la questione all’organo collegiale per la valutazione finale.
L’attenzione resta dunque alta sul futuro del progetto infrastrutturale più discusso d’Italia. La decisione della Corte dei Conti potrà incidere in modo significativo sui tempi e sulle modalità di attuazione dell’opera, considerata strategica dal Governo ma ancora al centro di valutazioni tecniche, ambientali ed economiche.