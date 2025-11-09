Taormina incoronata capitale del turismo del Sud Italia: +624% di crescita

L’Amministrazione comunale di Taormina accoglie con grande soddisfazione i dati diffusi da Global Blue, che incoronano la città capitale del turismo del Sud Italia. Secondo le recenti stime, Taormina ha registrato un incremento del +624% nei volumi turistici rispetto all’estate 2019, superando nettamente Capri (+156%). Un risultato che testimonia il successo di un percorso di rilancio fondato su qualità, investimenti e visione strategica. “Questi numeri – sottolinea il sindaco Cateno De Luca – confermano la forza attrattiva di Taormina e la bontà del lavoro portato avanti in questi anni. Stiamo lavorando speditamente per innalzare la qualità di tutti i servizi e rendere la nostra città sempre più all’altezza delle aspettative di chi la sceglie come meta. Ogni giorno raccogliamo i frutti di una visione chiara: trasformare Taormina in un modello di sviluppo per tutta la Sicilia, in cui turismo, cultura e sostenibilità procedono insieme”.

Negli ultimi anni, Taormina ha attirato oltre 200 milioni di euro di investimenti nel comparto dell’hotellerie di lusso e del retail di alta gamma. Grandi marchi internazionali come Louis Vuitton, Dior, Loro Piana e Dolce & Gabbana hanno scelto la città come vetrina d’eccellenza, e il 2026 vedrà l’arrivo di nuovi brand di prestigio, consolidando il posizionamento di Taormina tra le mete più ambite del turismo mondiale.