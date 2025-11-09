Gianpiero Samorì nuovo segretario nazionale della Democrazia Cristiana dopo le dimissioni di Totò Cuffaro

“La Dirigenza Nazionale della Democrazia Cristiana ha preso atto delle dimissioni irrevocabili rassegnate dal Segretario Nazionale Salvatore Cuffaro. La DC prosegue comunque, senza soluzione di continuità e mantenendo inalterata l’attuale struttura organizzativa e dirigenziale, nello sforzo di radicamento del partito in tutto il territorio nazionale.

Nel ruolo e nei compiti del Segretario Nazionale dimissionario è subentrato il Vice Segretario Nazionale Vicario Gianpiero Samorì. Permangono inalterati i ruoli apicali del Presidente del Consiglio Nazionale, Onorevole Renato Grassi e del Segretario Nazionale Organizzativo Pippo Enea.

Nella riunione del prossimo Consiglio Nazionale, di prossima celebrazione, nel prendere atto delle dimissioni del Segretario Salvatore Cuffaro verrà insediato l’Ufficio Politico DC e deliberata l’apertura della sede nazionale del Partito in Roma. Entro il corrente mese di novembre 2025 si terranno le riunioni delle Direzioni Regionali in tutta Italia con la partecipazione dell’Ufficio Politico”. Lo si legge in una nota Stampa della Democrazia Cristiana Nazionale.