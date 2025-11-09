DC: “Assoluta fiducia negli inquirenti. Continueremo a servire la Sicilia con rispetto delle istituzioni e spirito di verità”

La Democrazia Cristiana della Sicilia ha diffuso una nota ufficiale in cui esprime “profondo rammarico” per le dimissioni del Segretario Nazionale Totò Cuffaro, sottolineando al tempo stesso il pieno rispetto per la magistratura e per il principio costituzionale di presunzione di innocenza.

“La Direzione regionale della DC – si legge nel comunicato – ribadisce la propria assoluta fiducia nel lavoro degli inquirenti e la ferma volontà di collaborare affinché la verità emerga con chiarezza e senza ombre”.

Il partito, prosegue la nota, “rimane una comunità politica ispirata ai valori della legalità, della solidarietà e del servizio al bene comune”. In quest’ottica, è stata convocata per il 19 novembre a Palermo una Direzione Regionale Straordinaria presso la Segreteria Regionale, con l’obiettivo di riaffermare “la missione della DC al servizio dei siciliani”.

“La fiducia dei cittadini è un bene prezioso e fragile – aggiungono i dirigenti regionali –. Per questo, la Democrazia Cristiana lavorerà con determinazione per riaffermare quei valori popolari e cristiani che hanno segnato la nostra storia e che oggi più che mai devono guidare la nostra azione pubblica”.

La nota si conclude con un messaggio di continuità e responsabilità: “La Democrazia Cristiana continuerà a servire la Sicilia con coraggio, rispetto delle istituzioni e spirito di verità”.

A firmare il comunicato sono gli onorevoli Ignazio Abbate, Salvo Giuffrida, Nuccia Albano, Carlo Auteri, Andrea Messina, Rosellina Marchetta, insieme al presidente regionale Laura Abbadessa e al segretario regionale Stefano Cirillo.