“Siciliani vi diamo 100.000 euro se mettete la residenza qui” | Quando vi ricapita, l’iniziativa ce la invidiano in tutto il mondo

In Sicilia è partita un’iniziativa che promette un contributo economico davvero notevole: 100.000 euro a chi decide di trasferirsi e fissare la propria residenza in un determinato luogo. L’obiettivo dichiarato è favorire nuovi insediamenti, attrarre cittadini e rilanciare le aree meno popolate. Si tratta di un progetto che, secondo quanto riportato, ha già suscitato grande curiosità anche all’estero, tanto da essere definito un modello che molti altri Paesi potrebbero presto imitare.

Il sostegno è dunque riservato unicamente a chi sceglie di mettere la propria residenza in un territorio ben specifico. L’iniziativa punta a contrastare lo spopolamento e a riportare vita nei borghi che negli ultimi anni hanno visto diminuire la popolazione. Un’occasione che, per ovvi motivi, potrebbe non ricapitare facilmente. Ma dove si trova il famigerato territorio che offre questa cifra e quali sono i requisiti per ottenere i 100.000 euro? Passa al prossimo paragrafo per scoprirlo nel dettaglio.

Ecco dove accade e come funziona davvero questo incentivo

Chiariamo: è vero che esiste un’iniziativa che offre fino a 100.000 euro per chi decide di trasferirsi e prendere la residenza, ma non riguarda la Sicilia. Il progetto è stato avviato in Trentino e non è riservato solo ai siciliani, bensì a chiunque desideri vivere in montagna. La misura, promossa dalla Provincia autonoma di Trento, mira a contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni alpini e a rilanciare l’economia locale. Il contributo è a fondo perduto e può arrivare fino a 80.000 euro per chi ristruttura una casa, con un bonus aggiuntivo di 20.000 euro per chi acquista immobili situati fuori dai centri storici.

È prevista anche la possibilità di affittare l’abitazione, purché l’inquilino vi risieda per almeno dieci anni. Il bando è aperto a tutti, con priorità ai soggetti sotto i 45 anni che non vivono già nei comuni coinvolti, come Rabbi, Livo, Bresimo, Vermiglio, Bondone, Tre Ville e Luserna. Un’opportunità reale per chi sogna una nuova vita tra le montagne.