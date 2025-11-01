Sicilia guida la crescita in Italia: +10,9% di Pil dal 2019, sopra la media nazionale ed europea



Rispetto al periodo pre-Covid, la Sicilia risulta la regione italiana cresciuta di più. Secondo l’Ufficio studi della CGIA, tra il 2019 e il 2025 il Pil reale dell’Italia è aumentato del 6,4%, contro il +5% della Francia e lo 0,2% della Germania. Solo la Spagna ha fatto meglio, con un incremento del 10%. La media dei paesi dell’Area dell’Euro si è attestata al +6,2%.

Nel dettaglio, la Sicilia ha registrato un incremento del Pil reale del 10,9% nel periodo 2019-2025. Un risultato che, nonostante un rallentamento negli ultimi due anni, testimonia un andamento particolarmente positivo trainato da costruzioni, turismo e industria. Settori che hanno beneficiato delle misure legate al Superbonus, alla ZES Unica e al PNRR.

Subito dopo la Sicilia, si collocano la Lombardia (+9%), la Puglia (+8,9%), l’Abruzzo (+8,1%) e la Campania (+7,7%).

“I dati diffusi oggi dalla CGIA di Mestre, insieme alle analisi di Bankitalia, Istat, Unioncamere, Svimez e The European House – Ambrosetti, certificano una Sicilia che guida la crescita tra tutte le regioni italiane. Con un +10,9% di Pil rispetto al 2019, che si aggiunge al calo del 25% delle ore di cassa integrazione, si conferma l’efficacia delle politiche economiche portate avanti dagli ultimi governi regionali di centrodestra”, dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“Entrate tributarie in aumento, disavanzo azzerato, più imprese e occupazione in crescita dimostrano che la direzione intrapresa è quella giusta. È un ulteriore stimolo per proseguire con determinazione, perché questo è il percorso vincente”, aggiunge Schifani.

Il governatore ha infine sottolineato come la manovra finanziaria appena approvata in Giunta, con 300 milioni di euro destinati a incentivi per le assunzioni, investimenti nelle super ZES e sostegno al settore edilizio, punti a consolidare la crescita e creare lavoro stabile nell’isola.