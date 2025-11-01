Approvata la quindicesima, dopo la quattordicesima arriva la svolta: se siete in questa lista vi spetta di diritto

Incredibile ma vero, la quindicesima diventa realtà: basta che il proprio nome sia in questa lista. Ecco cosa sapere

Sembra ufficiale: dopo la quattordicesima arriva anche la quindicesima.

Una vera e propria svolta per molti cittadini, che potranno riceverla di diritto se rientrano nella lista dei beneficiari.

La misura, secondo quanto riportato, è già stata approvata ed è pronta a entrare in vigore.

Ma chi ne ha effettivamente diritto e come verrà erogata? Ecco tutti i dettagli.

Arriva la quindicesima: basta essere in questa lista

Sarebbe stata ufficialmente approvata la quindicesima, un nuovo riconoscimento economico che arriva subito dopo la quattordicesima e che, secondo quanto riportato, rappresenterebbe una vera svolta per molti cittadini. Si tratterebbe infatti di un ulteriore beneficio destinato a una platea precisa di persone, già individuata all’interno di una lista ufficiale. Chi rientra tra i nominativi potrà ricevere la quindicesima di diritto, senza dover presentare richieste particolari o documentazione aggiuntiva.

Una misura che, almeno nelle prime ore successive all’annuncio, ha chiaramente suscitato grande interesse, anche per le modalità con cui dovrebbe essere distribuita. Non mancano però dubbi e domande su come verrà calcolato l’importo, su chi potrà effettivamente beneficiarne e su quando sarà erogata. Tutti aspetti che richiedono ancora qualche chiarimento. Passa dunque al prossimo paragrafo per capire meglio in cosa consiste la quindicesima, a chi spetta davvero e quali categorie risultano incluse in questa tanto discussa lista dei beneficiari.

Ecco chi ne ha effettivamente diritto e come verrà erogata

Chiariamo le cose. La cosiddetta “quindicesima” non è una vera mensilità aggiuntiva prevista dalla legge, ma un bonus aziendale che prende forma attraverso strumenti come premi di risultato o partecipazione agli utili. Nessun contratto collettivo nazionale, infatti, impone il pagamento di una quindicesima mensilità: la decisione spetta alle singole aziende, che possono introdurla tramite contrattazione di secondo livello, ovvero accordi interni stipulati con i sindacati. In questi casi, il beneficio viene riconosciuto come incentivo economico legato a produttività, redditività o obiettivi raggiunti, spesso con agevolazioni fiscali che riducono la tassazione al 5%.

Dal 2025, inoltre, le imprese possono anche premiare i dipendenti con una quota degli utili aziendali, detassata fino a 5.000 euro. Diverse grandi realtà italiane – da Ferrari a Luxottica, da Barilla a Ducati – già adottano sistemi di retribuzione variabile che, per importo e cadenza, equivalgono di fatto a una quindicesima. Si tratta quindi di un riconoscimento volontario, non obbligatorio, ma sempre più diffuso nel panorama occupazionale italiano.