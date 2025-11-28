“Sicilia Express”, il Natale fantasy-comedy di Ficarra e Picone: un cassonetto magico collega Milano e Palermo

Non un ponte, ma un cassonetto magico unisce l’Italia nella nuova miniserie Sicilia Express, il titolo natalizio firmato da Salvo Ficarra e Valentino Picone che dal 5 dicembre approda su Netflix. A due anni dalla conclusione di Incastrati, il duo comico torna come regista, coautore e protagonista di questa commedia fantasy prodotta da Tramp Limited.

Nella storia, Ficarra e Picone interpretano Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che lavorano in una clinica di Milano. Nonostante un direttore autoritario (Sergio Vastano) e i biglietti aerei sempre più costosi, i due fanno di tutto per tornare il più possibile dalle loro famiglie in Sicilia. Durante una visita lampo a casa pochi giorni prima di Natale, scoprono un cassonetto capace di teletrasportarli istantaneamente tra Milano e Palermo. Una meraviglia che promette di risolvere i loro problemi, ma che – inevitabilmente – li farà esplodere.

Nel cast compaiono anche Barbara Tabita e Katia Follesa, rispettivamente nei ruoli di Maria Teresa, moglie di Valentino, e della milanese Claudia, moglie di Salvo. Accanto a loro, Max Tortora interpreta un Presidente del Consiglio particolarmente cinico, mentre Jerry Calà veste i panni di un Ministro dell’Interno che – assicurano i due comici – “stupirà”. Presenti inoltre Enrico Bertolino, Giorgio Tirabassi, Adelaide Massari e Angelo Tosto.

La serie, dai toni fiabeschi e dal ritmo serrato, affronta con ironia le profonde diseguaglianze ancora presenti tra nord e sud: dai servizi sanitari ai trasporti, dalla mancanza d’acqua alle infrastrutture. Inevitabile, nel dialogo con i giornalisti, il riferimento al Ponte sullo Stretto. In un’intervista rilasciata all’ANSA Picone scherza: “Sappiamo che risolverà tutti i problemi: arriverà l’acqua, si asfalteranno tutte le strade”. Ficarra rilancia: “Venti anni fa dicevamo che il ponte fa evacuare, e non siamo ministri. La politica dovrebbe smetterla di prendere spunto dai comici. A Salvini vorrei ricordare che il nostro era uno sketch, non andava realizzato davvero”.

Gli autori precisano però che Sicilia Express non è “una serie contro il ponte”, ma una riflessione ironica sulle carenze strutturali che da anni rendono complicata la vita nel Mezzogiorno. “Se devi prendere un aereo per curarti – spiegano – perché da noi i servizi sono questi, è angosciante”.