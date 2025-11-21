Sequestro delle quote Liberty Lines: 48 indagati nell’inchiesta sui fondi per i collegamenti marittimi

Militari della Guardia di Finanza stanno eseguendo il sequestro delle quote azionarie della Liberty Lines nell’ambito di una nuova inchiesta della Procura di Trapani sui fondi erogati dalla Regione Siciliana per garantire i collegamenti marittimi veloci con le isole minori. La vicenda si intreccia con la precedente indagine Mare Monstrum, risalente al 2017.

L’indagine coinvolge 48 persone, tra cui le società Liberty Lines SpA e SNS – Società di Navigazione Siciliana. Nel provvedimento, la compagnia viene descritta come una realtà con un fatturato superiore ai 90 milioni di euro, un attivo patrimoniale di circa 150 milioni e oltre 750 dipendenti.

Il sequestro preventivo, disposto d’urgenza dalla Procura con un decreto di oltre 2.600 pagine, ipotizza per vari indagati reati quali frode nelle pubbliche forniture, truffa, falsità ideologica, attentato alla sicurezza dei trasporti e violazioni delle norme sulla navigazione. Secondo l’accusa, la società non avrebbe comunicato una settantina di avarie delle unità veloci, impedendo i necessari controlli su sicurezza ed efficienza del servizio, pur continuando a percepire regolarmente i contributi regionali.

A seguito del provvedimento, sono stati nominati tre amministratori giudiziari per garantire la continuità dell’attività aziendale.

In una nota, i legali della società e degli azionisti — gli avvocati Alfonso Furgiuele, Lorenzo Contrada e Giovanni Di Benedetto — contestano la legittimità del sequestro, sostenendo che il decreto sarebbe stato emesso “in carenza di qualsivoglia ragione di urgenza” e dei presupposti necessari. Annunciano inoltre che chiederanno al giudice la revoca del provvedimento, al fine di “ripristinare la piena operatività della società”.