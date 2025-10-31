Non si ferma al posto do blocco: 25enne inseguito e arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 25 anni che, nei giorni scorsi, ha cercato, in tutti i modi, di eludere i controlli degli agenti della Polizia di Stato per non farsi sorprendere con la dose di cocaina che aveva nascosto in tasca.

In un primo momento, il giovane a bordo della sua auto ha fatto finta di fermarsi all’alt intimato dai poliziotti della squadra volanti, impegnati ad effettuare un controllo di routine in via Carmelo Rosano, finalizzato a prevenire fenomeni di illegalità diffusa. Per qualche istante, si è accostato sulla destra della carreggiata, ma non appena uno dei poliziotti si è avvicinato al veicolo, il 25enne ha bruscamente accelerato, dandosi alla fuga e provando a dileguarsi nel traffico veicolare, creando un serio pericolo per gli altri utenti della strada.

I poliziotti sono subito saliti sull’auto di servizio e l’hanno inseguito per alcune centinaia di metri fino a quando, in via Fosse della Creta, il giovane ha perso il controllo del mezzo, probabilmente per l’elevata velocità, e ha impattato contro il muro di un’abitazione. Ciononostante, ha ingranato la retromarcia finendo per sbattere contro la volante che, nel frattempo, lo aveva raggiunto.

I poliziotti sono scesi dall’auto e l’hanno bloccato, ma, imperterrito, il giovane ha cercato di divincolarsi, sferrando calci e pugni contro i due agenti. Riportata la situazione alla calma, l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Dalla perquisizione è emerso che l’uomo aveva nella tasca dei pantaloni una dose di cocaina.

Accompagnato negli uffici di Polizia, il 25enne è stato segnalato in Prefettura quale assuntore di droga e, dopo aver informato dei fatti il PM di turno presso il Tribunale, è stato arrestato e condotto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima.