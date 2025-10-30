Regalbuto primo Comune siciliano ad aderire al progetto “Borghi Connessi” di Wind Tre

Wind Tre e il Comune di Regalbuto hanno siglato un protocollo d’intesa per l’avvio del progetto “Borghi Connessi”, l’iniziativa che accompagna le amministrazioni dei piccoli Comuni nella costruzione di percorsi di sviluppo locale attraverso le tecnologie digitali. Con questa firma, la municipalità ennese diventa il primo Comune siciliano a entrare nel network nazionale dei 115 Comuni aderenti all’iniziativa, segnando così l’avvio ufficiale del programma in Sicilia.

L’obiettivo del progetto è ridurre il divario digitale e valorizzare i territori attraverso attività di formazione, innovazione e inclusione tecnologica. Nell’ambito del protocollo, saranno realizzati i programmi NeoConnessi e NeoConnessi Silver, iniziative educative promosse da Wind Tre per accompagnare giovani, famiglie e anziani in un percorso di consapevolezza digitale.

Il progetto prevede momenti formativi dedicati alla comunità di Regalbuto, volti a curare la propria identità digitale e a fornire strumenti per una navigazione sicura da cellulare e da PC. Saranno inoltre organizzati eventi per la Pubblica Amministrazione e le imprese locali, con l’obiettivo di diffondere la cultura digitale, promuovere l’innovazione, proporre soluzioni sostenibili e fornire competenze su protezione e sicurezza informatica.

“L’accordo con Regalbuto segna l’inizio di un percorso importante per il territorio siciliano – dichiara Alberto Pietromarchi, Head of International Wholesale, Wholebuy & Operations e Sustainability Ambassador di Wind Tre –. Il nostro obiettivo è supportare la crescita digitale delle comunità locali con progetti concreti e inclusivi. Tra questi, il programma NeoConnessi Silver è pensato per accompagnare gli over 60 nell’uso consapevole e sicuro del web, fornendo strumenti pratici e consigli utili per accedere ai servizi digitali e affrontare le sfide della trasformazione tecnologica”.

Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale. “La firma di questo protocollo con Wind Tre rappresenta un’opportunità per la nostra comunità – ha dichiarato Vittorio Angelo Longo, rappresentante del Comune di Regalbuto –. Grazie ai programmi NeoConnessi e NeoConnessi Silver potremo offrire percorsi di formazione digitale, utili per acquisire competenze sull’uso consapevole di Internet, dei social network e degli strumenti tecnologici. È un’iniziativa che unisce innovazione e inclusione, perché aiuta i più giovani a navigare in modo sicuro e accompagna gli adulti e gli anziani nell’utilizzo quotidiano delle tecnologie digitali. Tutto questo senza alcun costo per il Comune né per i partecipanti, a conferma di come la collaborazione con partner qualificati possa portare valore concreto al territorio senza gravare sulle risorse pubbliche. Un passo avanti verso una comunità più moderna, informata e connessa”.