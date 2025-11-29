Questo borgo siciliano è il più economico di Italia ma anche il più bello: arrivano da ogni dove per visitarlo

Il borgo più economico della Sicilia si trova tra mare e montagna: prezzi immobiliari tra i più bassi dell’isola

Nel Meridione il costo della vita è spesso più basso rispetto al Nord Italia, e la Sicilia non fa eccezione. Tra le sue meraviglie naturali e culturali, esiste un borgo che si distingue non solo per la bellezza, ma anche per l’accessibilità economica: Gangi. Con poco meno di 6.000 abitanti, il paese in provincia di Palermo è stato riconosciuto nel 2014 come uno dei “borghi dei borghi” d’Italia, confermandosi meta ideale sia per viverci sia per visitarlo.

Gangi si trova a circa 1.000 metri d’altitudine, a poco più di un’ora dal mare, immerso tra il Parco delle Madonie e il Parco dei Nebrodi. La sua posizione privilegiata consente di godere di panorami spettacolari, con montagne, valli e boschi che si estendono a perdita d’occhio. L’aria fresca e i paesaggi incontaminati rendono il borgo perfetto per chi cerca tranquillità senza rinunciare alla vicinanza al mare.

Il mercato immobiliare di Gangi è tra i più convenienti della Sicilia. Secondo dati recenti, il prezzo medio degli immobili si aggira tra i 650 e i 700 euro al metro quadro, decisamente inferiore rispetto alla media della provincia di Palermo. In passato, il borgo ha promosso iniziative di vendita di case a un euro, volte a contrastare lo spopolamento e a dare nuova vita al centro storico, ottenendo un notevole successo.

Oltre al mercato immobiliare, il costo della vita quotidiana a Gangi è decisamente accessibile. Generi alimentari, trasporti e servizi essenziali hanno prezzi più bassi rispetto ad altre zone dell’isola, rendendo il borgo adatto a chi desidera vivere con un budget contenuto senza rinunciare alla qualità della vita. Questo equilibrio tra convenienza e comfort lo rende un luogo ambito sia per residenti sia per turisti.

Natura e paesaggi mozzafiato

Vivere o visitare Gangi significa immergersi in un ambiente naturale di straordinaria bellezza. I dintorni offrono percorsi escursionistici tra boschi, montagne e valli, ideali per gli amanti del trekking e della natura. La vicinanza ai parchi regionali permette di esplorare flora e fauna locali, regalando esperienze autentiche e momenti di relax lontani dal caos delle grandi città.

Il borgo conserva numerosi edifici storici che raccontano la sua lunga storia. La Torre dei Ventimiglia, costruita nel 1337 in stile normanno-gotico, permette di godere di una vista panoramica impareggiabile. Nel centro storico, il Palazzo Bongiorno del XVIII secolo rappresenta uno degli esempi più significativi del rococò italiano, mentre il Castello di Ventimiglia, pur essendo privato, domina il panorama circostante con la sua imponenza.

Cultura e storia tra le vie del borgo

Gangi è anche un centro culturale vivace. Il Carcere Borbonico e Palazzo Sgadari con il suo museo civico raccontano storie locali e custodiscono reperti di grande interesse. Le numerose chiese, tra cui la Chiesa Madre con il suo imponente dipinto del “Giudizio Universale” di Zoppo di Gangi, testimoniano l’importanza artistica e religiosa del borgo. Ogni angolo del centro storico offre un frammento di storia da scoprire, rendendo la visita un’esperienza completa.

Gangi dimostra che vivere in un luogo economico non significa rinunciare alla bellezza o alla cultura. Tra panorami mozzafiato, edifici storici e servizi accessibili, il borgo rappresenta un esempio di come la Sicilia possa unire convenienza e qualità della vita. Per chi cerca un posto dove abitare o un borgo da esplorare, Gangi offre il connubio perfetto tra fascino storico, natura incontaminata e costi contenuti, confermandosi tra i borghi più interessanti d’Italia.