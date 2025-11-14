Posto di blocco, offrono 30 euro ai poliziotti per lasciarli andare

Un episodio insolito ma grave si è verificato nei giorni scorsi durante un controllo di routine della Polizia di Stato a Catania. Due uomini sono stati denunciati dopo essere stati sorpresi a bordo di un’auto rubata e, nel tentativo di evitare conseguenze, uno dei due ha offerto una tangente ai poliziotti.

Gli agenti della squadra volanti della Questura, impegnati nelle consuete attività notturne per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa, hanno intimato l’alt a un’auto per effettuare controlli. Digitando la targa nella banca dati della Polizia, è emerso che il veicolo era stato rubato il giorno precedente a Trapani, come da denuncia regolarmente presentata dalla legittima proprietaria.

I due occupanti dell’auto, un catanese di 36 anni e un tedesco di 35 anni domiciliato da tempo a Trapani, sono stati fatti scendere per i controlli. Le generalità fornite dal 35enne hanno destato sospetti, portando gli agenti a condurre entrambi negli uffici della Polizia Scientifica per verifiche più approfondite.

Una volta accertata la vera identità del 35enne, quest’ultimo ha tentato di corrompere i poliziotti offrendo loro 30 euro per evitare le contestazioni.

Entrambi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione in concorso. Il 35enne dovrà rispondere anche di false generalità e di istigazione alla corruzione, restando fermo il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.