Vittoria, vasta operazione interforze contro illegalità e degrado urbano

Nella serata del 13 novembre, Vittoria è stata interessata da un’importante operazione interforze finalizzata al contrasto di fenomeni di illegalità diffusa legati a reati comuni. L’intervento, programmato nell’arco di più settimane, si inserisce in una più ampia strategia voluta dal Prefetto di Ragusa, dr. Giuseppe Ranieri, e condivisa con i vertici provinciali delle Forze di polizia e con i Sindaci dei territori interessati, mirata al recupero della legalità e al contrasto del degrado urbano, con particolare attenzione ai centri storici.

All’operazione hanno partecipato in maniera coordinata Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Vittoria. Il dispositivo ha portato alla luce diverse situazioni di illegalità, soprattutto legate ad irregolarità abitative. Sono state controllate 8 unità abitative occupate da 26 cittadini extracomunitari, di cui 2 irregolari. Fra questi, un cittadino tunisino è stato accompagnato al CPR di Caltanissetta in vista dell’espulsione dal territorio nazionale.

L’intervento ha avuto come obiettivo principale la verifica degli affitti irregolari, fenomeno che comporta danni all’erario, degrado urbano, sovraffollamento e, in alcuni casi, false residenze utilizzate per ottenere permessi di soggiorno per motivi di lavoro o ricongiungimento familiare. L’operazione rientra in un approccio innovativo già sperimentato con successo nel centro storico di Ragusa e che sarà esteso ad altre aree della provincia.

Il Prefetto Ranieri ha sottolineato l’importanza strategica di tali attività interforze, finalizzate a rafforzare la sicurezza percepita dai cittadini, soprattutto in aree caratterizzate da una presenza significativa di migranti in situazioni irregolari. Oltre alle verifiche sugli immobili, l’operazione punta anche al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, della prostituzione, dell’immigrazione irregolare e di altre forme di microcriminalità, fenomeni che destano preoccupazione nella comunità locale.

Il Prefetto ha ringraziato tutti gli operatori delle Forze di polizia, il Comune di Vittoria e l’Agenzia delle Entrate per l’impegno e la collaborazione, evidenziando come il lavoro congiunto costituisca un modello efficace per garantire sicurezza e legalità nei centri urbani.