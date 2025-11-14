Palermo, fermato un uomo che brandiva un’ascia per le vie del centro

La Polizia di Stato di Palermo ha indagato in stato di libertà un cittadino straniero di 31 anni per resistenza a Pubblico Ufficiale e porto ingiustificato di armi improprie o atte ad offendere. L’uomo è stato individuato e fermato grazie al pronto intervento degli agenti impegnati nel dispositivo di ordine e sicurezza pubblica, recentemente istituito nelle cosiddette “zone rosse” della movida cittadina, e da un equipaggio dell’Ufficio prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Allarme in via Maqueda

Nei giorni scorsi, in orario serale, una pattuglia della Polizia ha notato in via Maqueda un uomo camminare verso la Stazione Centrale brandendo un’accetta e pronunciando frasi sconnesse. L’atteggiamento minaccioso dell’individuo ha immediatamente allertato gli agenti, che hanno provveduto a contattare la Centrale Operativa e ad avvicinarsi per garantire un pronto intervento in sicurezza. Alla vista delle pattuglie, l’uomo ha gettato l’accetta sulla sede stradale e ha tentato di allontanarsi repentinamente per via Case Nuove. Gli agenti lo hanno raggiunto e intimato di fermarsi, ma il 31enne, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha reagito urlando minacce e opponendo resistenza attiva al controllo.

Blocco e messa in sicurezza

Dopo una concitata fase di contenimento, gli agenti sono riusciti a immobilizzare l’uomo all’interno della vettura di servizio. Considerato il suo stato di agitazione, è stato richiesto l’intervento del personale del 118 per verificare le condizioni di salute del soggetto. L’accetta è stata recuperata e sequestrata dalle autorità. Attualmente, sono in corso accertamenti riguardanti la posizione dell’uomo sul territorio dello Stato. Oltre ad essere stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, sono in fase di verifica eventuali precedenti e la regolarità della sua presenza in Italia.

Allontanamento dalle zone della movida

Per garantire la sicurezza dei cittadini e la libera fruizione degli spazi pubblici, l’uomo è stato allontanato dalle cosiddette “zone rosse” di Palermo. L’azione preventiva della Polizia ha permesso di evitare possibili situazioni di pericolo per le persone presenti nelle aree della movida cittadina. L’episodio evidenzia l’importanza del dispositivo di ordine pubblico recentemente attivato in città. La presenza costante di agenti nelle aree più frequentate durante le ore serali consente di intervenire tempestivamente in situazioni di pericolo, tutelando sia i cittadini sia i visitatori.