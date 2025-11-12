Podcaster palermitano Gioacchino Gargano accusato di presunte violenze: “Mi stanno massacrando”

Il podcaster palermitano Gioacchino Gargano si trova al centro di nuove accuse di violenza sessuale. Dopo la trasmissione di ieri sera de Le Iene, Gargano ha pubblicato un post su Facebook in cui scrive: «Mi stanno massacrando, mi stanno accusando di qualcosa di troppo grande che non c’è stato. Mi distruggeranno, non lo so quanto riuscirò a resistere».

Le accuse provengono da una ragazza di 24 anni, Marta, che ha raccontato di aver subito presunte violenze da parte di Gargano sette anni fa, quando era minorenne, in un villaggio turistico a Ustica, dove si trovava in vacanza con la madre e Gargano lavorava come animatore. Secondo la giovane, solo recentemente, dopo i servizi trasmessi nelle settimane precedenti su Asia Vitale e la vicenda del suo stupro di gruppo a Palermo, ha riconosciuto Gargano e trovato il coraggio di denunciarlo.

Durante l’intervista con l’inviata delle Iene, Roberta Rei, Gargano ha respinto le accuse, affermando che i rapporti con la giovane sarebbero stati consensuali. Nel corso del confronto, il podcaster ha accusato un malore per strada mentre rispondeva alle domande della giornalista.

Gargano era già finito al centro delle cronache per aver intervistato il figlio di Totò Riina, suscitando polemiche, e per aver diffuso un audio fuorionda in cui Asia Vitale, vittima di uno stupro di gruppo a Palermo, sembrava modificare la sua versione dei fatti.

La vicenda ha riaperto un acceso dibattito sulla gestione dei casi di violenza sessuale nei media e sull’impatto che le accuse pubbliche possono avere sulla reputazione e sulla vita delle persone coinvolte.