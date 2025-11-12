Ficarazzi: 24enne arrestato dopo minaccia di dare fuoco all’ex compagna

Un giovane di 24 anni di Ficarazzi, in provincia di Palermo, già noto alle forze dell’ordine e con disturbi psichici, è stato fermato dai carabinieri dopo aver minacciato l’ex compagna e tentato di appiccare un incendio in un casolare abbandonato.

A segnalare la situazione è stato lo stesso uomo, che ha contattato il 112 dichiarando di avere ferito la ragazza e di volerle dare fuoco. All’arrivo dei militari, la giovane era illesa ma visibilmente spaventata. L’uomo aveva già incendiato sterpaglie all’interno e all’esterno della struttura e continuava a minacciare la vittima.

Bloccato dai carabinieri, l’aggressore è stato trovato in possesso di due coltelli – uno a serramanico da 12 centimetri e uno da cucina da 9 – e dell’accendino usato per l’incendio.

La donna ha raccontato mesi di persecuzioni, messaggi intimidatori e minacce che l’avevano costretta a vivere in uno stato di costante ansia. L’arresto è stato convalidato dal gip del Tribunale di Termini Imerese, con la misura della custodia cautelare in carcere per il 24enne.