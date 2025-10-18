Pnrr in Sicilia: spesi solo un terzo dei fondi, Schifani richiama dirigenti e assessori

Su un plafond complessivo di 16,05 miliardi di euro di fondi Pnrr destinati alla Sicilia, finora sono stati effettuati pagamenti per 5,2 miliardi di euro, pari al 32,72%, e rendicontati 1,26 miliardi (7,91%), per un totale di 23.496 progetti.

È quanto emerge dal report della Cabina regionale di regia sul Pnrr aggiornato al 30 settembre. I dati mostrano un avanzamento ancora lento, soprattutto nella rendicontazione, nonostante l’avvicinarsi delle scadenze fissate da Bruxelles: tutte le attività dovranno essere completate entro il 31 agosto 2026, con la possibilità di presentare le richieste di pagamento fino al 30 settembre 2026. La Commissione europea effettuerà poi la valutazione finale entro il 30 novembre 2026.

I dati della Regione Siciliana

Limitando l’analisi ai progetti di cui la Regione Siciliana è ente attuatore, risultano 3.493 interventi, con pagamenti per 491,3 milioni di euro (27,31%) e rendicontazioni per 135,3 milioni (7,52%) su un plafond complessivo di 1,79 miliardi. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il dato dei pagamenti a ottobre è salito leggermente al 27,92%.

L’intervento di Schifani

Di fronte ai numeri ancora modesti, il presidente della Regione, Renato Schifani, ha inviato una nota formale a 14 dirigenti generali e a 9 assessori, richiamando ciascuno alle proprie responsabilità e chiedendo di “imprimere una netta accelerazione sull’avanzamento della spesa e sulla rendicontazione dei finanziamenti”.

Nella lettera, Schifani ha sottolineato il carattere prioritario e strategico degli investimenti legati al Pnrr, avvertendo che il mancato raggiungimento degli obiettivi non solo priverebbe la Sicilia di una straordinaria occasione di sviluppo, ma potrebbe anche comportare pesanti sanzioni economiche.

Il governatore ha infine chiarito che eventuali inadempienze saranno considerate nella valutazione dei dirigenti responsabili e potrebbero portare all’avvio delle procedure di contestazione, fino all’eventuale revoca dell’incarico.