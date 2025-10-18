Galvagno (Fdi): “Con Schifani nessun dissidio”

“Ho incontrato il Presidente Schifani fino a ieri e non mi ha manifestato quel dissenso che ho letto sui giornali. Magari l’ha detto all’orecchio a qualcuno, però quando l’ho incontrato non mi ha per nulla manifestato quel genere di sentimento.

Chiaramente in tutti i casi, le questioni personali non possono mai prevalere sulle questioni di buonsenso a livello territoriale”. Lo ha detto il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, a Catania per la giornata inaugurale della manifestazione di Fratelli d’Italia, ‘Patrioti in Comune’, rispondendo ai giornalisti in merito ai ‘rapporti’ con il Governatore Schifani.

Alla domanda se il centrodestra fosse unito in Sicilia Galvagno ha risposto: “Lo vedremo con la prossima sessione finanziaria, cercheremo di portare a casa un altro risultato con una finanziaria molto corposa che ci possiamo augurare sia veramente la sintesi di quelle che sono le esigenze del territorio”.

“Mai cambiato il mio rapporto col presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, al quale mi lega una profonda stima, amicizia e rispetto politico e istituzionale”, dice il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, commentando con l’ANSA le dichiarazioni del presidente dell’Assemblea regionale.