Paola Cortellesi riceve la Laurea honoris causa in Giurisprudenza dall’Università di Messina



L’Università di Messina ha conferito a Paola Cortellesi la Laurea Magistrale honoris causa in Giurisprudenza, riconoscendole l’impegno culturale e civile mostrato nel suo percorso artistico e in particolare nel film “C’è ancora domani”.

La cerimonia si è svolta alla presenza della rettrice Giovanna Spatari, del direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Alessio Lo Giudice e di numerose autorità accademiche e istituzionali.

Durante l’evento, Cortellesi ha tenuto una lectio dedicata proprio al film che segna il suo esordio alla regia, un’opera che affronta con sensibilità e forza temi quali l’emancipazione femminile, la violenza di genere e la conquista dei diritti. L’attrice e regista ha sottolineato come il cinema possa diventare uno strumento capace di incidere sulla coscienza civile, stimolando riflessioni profonde nella società.

La rettrice Spatari ha evidenziato nel suo intervento il valore educativo dell’arte e la centralità della dignità umana, ricordando come opere come “C’è ancora domani” contribuiscano ad alimentare un dibattito pubblico consapevole e necessario. Lo Giudice, dal canto suo, ha messo in luce l’intreccio tra la storia personale raccontata nel film e il contesto storico della nascita della Repubblica, un parallelismo che rafforza il messaggio civile del lavoro di Cortellesi.

Visibilmente emozionata, Paola Cortellesi ha ringraziato l’Ateneo per l’onorificenza, ricordando che una laurea honoris causa rappresenta un riconoscimento dei meriti culturali e del valore sociale di un percorso artistico. Ha inoltre ribadito come molte dinamiche di violenza e prevaricazione contro le donne restino purtroppo attuali, nonostante i progressi compiuti, e come sia fondamentale continuare a parlarne e sensibilizzare il pubblico.

Con questo conferimento, l’Università di Messina celebra non solo un’artista di grande talento, ma anche una voce significativa nel panorama culturale contemporaneo, capace di usare il linguaggio del cinema per raccontare storie che interrogano e trasformano la società.