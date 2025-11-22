Palermo-Sciacca, tragico incidente: morto un ragazzo di 18 anni e cinque feriti

È di un morto e cinque feriti il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto sulla strada statale 624 Palermo-Sciacca, nel tratto compreso tra Camporeale e Roccamena, all’altezza del chilometro 45. Lo scontro, che ha coinvolto tre automobili, è avvenuto nella tarda mattinata di oggi e ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi.

La vittima: Kevin Di Paola, 18 anni

A perdere la vita è stato un giovane di 18 anni, Kevin Di Paola, che si trovava a bordo di una delle auto coinvolte, una Fiat Grande Punto. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118 giunti sul posto hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Una giovane di 20 anni, identificata con le iniziali D.M.L., è rimasta ferita in modo molto grave. Dopo essere stata intubata e stabilizzata sul posto, è stata trasportata in elisoccorso al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Le sue condizioni sono considerate critiche.

Altri quattro feriti non in pericolo di vita

Nell’incidente sono rimaste coinvolte altre quattro persone, riportando ferite di diversa entità ma non considerate gravi. I feriti sono stati trasferiti dai sanitari del 118 agli ospedali Civico e Policlinico di Palermo per le cure necessarie.

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto quando una delle vetture, una Fiat Grande Punto che percorreva la statale in direzione Sciacca, avrebbe invaso la corsia di marcia opposta. L’auto avrebbe così impattato violentemente contro una Fiat 500 e successivamente contro una Peugeot, entrambe dirette verso Palermo.

La dinamica esatta è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, ma l’ipotesi dell’invasione di corsia appare al momento la più probabile.

Interventi e chiusura temporanea della statale

Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Corleone, Campofiorito e Giuliana, insieme alle squadre del 118. Viste le condizioni dei feriti, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

La strada statale 624 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la messa in sicurezza dell’area, causando rallentamenti e deviazioni lungo le arterie secondarie.

Il tratto della Palermo-Sciacca dove si è verificato l’incidente è purtroppo già noto per la frequenza di episodi simili, spesso dovuti all’alta velocità o alla conformazione della carreggiata. Le forze dell’ordine rinnovano l’appello alla prudenza e al rispetto dei limiti di velocità, soprattutto nei tratti più critici della statale.