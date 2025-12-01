Palermo, il tram arriverà anche allo Zen: al via tre nuove linee per città più connessa

Il capolinea Notarbartolo sta per diventare il cuore pulsante di una rivoluzione nel trasporto urbano a Palermo. Il Comune ha ufficialmente aggiudicato l’appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione di tre nuove linee del tram a un’associazione temporanea di imprese guidata dalla D’Agostino Costruzioni Generali. L’investimento complessivo supera i 145 milioni di euro e segna un passo decisivo verso una rete tranviaria più capillare e moderna. La D’Agostino, già impegnata nell’anello ferroviario cittadino, sarà affiancata da Elus srl, Neocos srl e da un gruppo di società incaricate di supporto tecnico e progettuale.

Dalle linee E1 ed E2 Sud allo Zen fino alla F verso la stazione centrale

Le nuove tratte collegheranno punti strategici della città, migliorando la mobilità tra Nord e Sud e tra il centro e le periferie. Le linee E1 ed E2 Sud uniranno la stazione del passante di viale Francia con lo Zen, attraversando viale Strasburgo e viale Lanza di Scalea, mentre la linea F percorrerà via Crispi, il Foro Italico e via Lincoln fino al capolinea Balsamo, vicino alla stazione centrale. La realizzazione di queste tratte sarà preceduta dall’ampliamento della linea A Nord da via Duca della Verdura a viale Francia, fondamentale per garantire l’integrazione della rete.

Oltre i binari, un progetto per tutta la città

Il progetto non si limita alla posa dei binari e alla creazione di nuove fermate. Prevede anche interventi su parcheggi e infrastrutture accessorie, come quelli di Mongibello e Galatea a Mondello, per rendere più agevole l’intermodalità e l’accesso ai mezzi pubblici. Alcune linee future, come la G verso Sferracavallo e la D verso Bonagia, restano in attesa di finanziamenti, mentre la rete esistente, tra cui le linee A Nord, B e C, continuerà a essere potenziata per garantire un servizio efficiente e moderno. L’obiettivo del Comune è trasformare il tram non solo in un mezzo di trasporto, ma in un vero e proprio asse di sviluppo urbano.