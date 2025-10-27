Palermo, armi e munizioni tra lo Zen e Ballarò: arrestati un 22enne e un 14enne

La Polizia di Stato ha tratto in arresto due palermitani, di 22 e 14 anni, sorpresi in possesso di armi e munizioni in due distinti interventi avvenuti nei quartieri Zen e Ballarò. Gli arresti rientrano nell’ambito delle attività di controllo e pattugliamento quotidiano condotte dalla Polizia di Stato a Palermo, finalizzate al contrasto dei reati predatori, dello spaccio di stupefacenti e, in particolare, della detenzione e circolazione abusiva di armi.

L’inseguimento allo Zen

Il primo episodio risale alla notte del 21 ottobre, quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante un servizio di perlustrazione notturna, ha notato una manovra sospetta da parte del conducente di un’auto nei pressi della Rotonda di via Besta, allo Zen. L’autista, accortosi della presenza della Polizia, ha tentato di allontanarsi rapidamente, dando il via a un breve inseguimento.

Una volta bloccato, il giovane – un 22enne residente nel quartiere – è stato sottoposto a perquisizione personale: nel marsupio che portava con sé è stato trovato un proiettile camiciato calibro 7,65. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire una pistola, completa di caricatore ma priva di munizioni, nascosta in camera da letto e avvolta tra gli indumenti nell’armadio.

L’arma e il proiettile sono stati posti sotto sequestro, mentre il giovane è stato arrestato per detenzione illegale di arma e condotto presso la Casa Circondariale “Lorusso” di Pagliarelli, in attesa dell’udienza di convalida.

Il 14enne armato a Ballarò

Il secondo intervento è avvenuto nella notte del 22 ottobre, intorno alle 2.30, nel quartiere Ballarò, durante un servizio di prevenzione condotto dalla Squadra Mobile con il supporto degli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Gli agenti hanno notato un gruppo di persone radunate nei pressi di una rivendita di alimenti e bevande, il cui comportamento alla vista della Polizia è apparso subito sospetto.

Durante le operazioni di identificazione, un 14enne ha mostrato particolare nervosismo, soprattutto quando gli agenti si sono avvicinati a uno scooter elettrico da lui rivendicato come proprio. La perquisizione personale è risultata negativa, ma il controllo del ciclomotore ha rivelato la presenza, nel bauletto posteriore, di due pistole: una semiautomatica “Bruni” calibro 7.65 con una cartuccia camerata, e un revolver della stessa marca contenente tre cartucce esplose. Entrambe le armi risultavano perfettamente funzionanti.

Il minorenne è stato arrestato in flagranza per porto e detenzione illegale di armi in luogo pubblico e, su disposizione della Procura presso il Tribunale per i Minorenni, condotto al Centro di Prima Accoglienza “Malaspina”, in attesa dell’udienza di convalida.

Le due operazioni confermano il costante impegno della Polizia di Stato nel contrastare la diffusione di armi illegali nel capoluogo siciliano e nel garantire maggiore sicurezza sul territorio.