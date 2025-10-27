Catania: sequestrate armi e munizioni in due quartieri della città

Nell’ambito dei controlli sul territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, i militari della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Catania hanno condotto mirati interventi nei quartieri San Cristoforo e Civita, che hanno portato a importanti sequestri di armi e munizioni.

Nel quartiere San Cristoforo, grazie agli esiti di una specifica attività info-investigativa, i Finanzieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un uomo già noto alle forze dell’ordine. All’interno dell’appartamento è stata rinvenuta una pistola Bruni modello 92 calibro 9 mm, modificata e con canna disostruita, completa di cinque proiettili pronti all’uso e di un secondo caricatore con ulteriori 36 cartucce. Sono stati inoltre trovati due bossoli già esplosi. L’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione illegale di armi e ricettazione. La pistola, i proiettili e i bossoli saranno sottoposti a ulteriori accertamenti balistici e per la ricerca di eventuali impronte digitali.

Sempre a Catania, nel quartiere Civita, durante una perlustrazione, i militari hanno scoperto 10 cartucce calibro 16 mm da caccia, occultate tra i rifiuti in un cavedio per alloggiamento di contatore idrico privo di sportello. Le munizioni sono state sequestrate e messe a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Queste operazioni rientrano nel dispositivo di controllo del territorio messo in atto dalla Guardia di Finanza per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare la diffusione di armi illegali in città.