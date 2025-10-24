Palermo, appartamento vandalizzato a Borgo Nuovo. Schifani: “Risorse per ripristinare l’immobile”

Approvato oggi in giunta il finanziamento di 70 mila euro, frutto di una rimodulazione di ex fondi Gescal, per il ripristino dell’appartamento di via Bronte, nel quartiere Borgo Nuovo, destinato a diventare un alloggio popolare, prima vandalizzato e poi dato alle fiamme nella notte dopo lo sfratto degli inquilini che lo occupavano abusivamente.

«Abbiamo stanziato in giunta le somme necessarie per il ripristino dell’appartamento distrutto, affinché possa, nel più breve tempo possibile, essere assegnato dal Comune di Palermo a chi ne ha legittimamente diritto – dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – Arriva immediata la risposta della Regione a un atto riprovevole a dimostrazione del fatto che le istituzioni sono presenti sul territorio e al fianco delle persone del quartiere che indirettamente hanno subito questa forma di violenza per affermare la legalità e il rispetto dei diritti dei cittadini».

Il via libera al finanziamento dell’importo dei lavori arriva su proposta dell’assessorato delle Infrastrutture guidato da Alessandro Aricò, che ieri ha fatto un sopralluogo nell’appartamento insieme al presidente Schifani.

Sulla base dello studio di fattibilità dello Iacp di Palermo, proprietario dell’immobile, sono stati quantificati l’ammontare dei danni e le somme necessarie per il progetto di recupero dell’immobile, per un totale di 70 mila euro. Gli interventi riguarderanno il ripristino totale dei rivestimenti e del pavimento, il rifacimento degli impianti elettrico e idrico, la tinteggiatura delle pareti e l’installazione di cavi elettrici oltre che la fornitura degli infissi interni ed esterni e della porta di ingresso. Prossimi passaggi saranno la progettazione esecutiva e l’affidamento dei lavori da appaltare nel più breve tempo possibile per consentire l’assegnazione ai legittimi beneficiari in graduatoria.