Naufragio in area Sar maltese: 11 superstiti e un morto, si cercano una ventina di dispersi

Un nuovo naufragio si è verificato nella notte in area Sar maltese, a circa 50 miglia a sud-est di Lampedusa, dove un barcone con una trentina di migranti a bordo si è capovolto. È in corso una complessa operazione di ricerca e soccorso coordinata dal Rescue Coordination Centre (Rcc) di Malta.

Finora sono stati recuperati 11 naufraghi e il corpo senza vita di un migrante, mentre secondo le testimonianze dei sopravvissuti sarebbero circa venti i dispersi.

L’allarme e i soccorsi

Le operazioni sono scattate dopo che l’aereo Manta 10-03 della Guardia costiera italiana, impegnato in un volo di pattugliamento, ha individuato il natante rovesciato e lanciato una zattera di salvataggio. Subito dopo, il Rescue Coordination Centre di Malta ha assunto il coordinamento delle operazioni.

Sul posto sono intervenute motovedette della Guardia costiera italiana, un velivolo maltese, un aereo di Frontex e una nave mercantile dirottata nella zona per prestare assistenza.

Il mercantile ha recuperato quattro naufraghi, poi trasbordati sulla motovedetta CP 322 della Guardia costiera italiana, che successivamente ha messo in salvo altri sopravvissuti.

Operazioni ancora in corso

Nell’area del naufragio stanno arrivando anche un pattugliatore maltese e un pattugliatore della Guardia costiera italiana, oltre ad aerei della Guardia costiera e della Guardia di Finanza.

Le ricerche proseguono senza sosta, sotto il coordinamento delle autorità maltesi, nella speranza di trovare ancora in vita parte dei dispersi.