Natale in Sicilia, torna il treno Express: centinaia di persone pronte a festeggiare

Torna il Sicilia Express, il treno delle feste per gli isolani fuori sede che altrimenti non potrebbero tornare a casa

Il Sicilia Express torna a collegare il Nord Italia con le principali città siciliane in occasione delle festività natalizie 2025. Dopo il successo registrato a Natale 2024, Pasqua 2025 e durante l’estate, il treno speciale si prepara nuovamente a offrire un’alternativa economica e comoda ai tanti siciliani fuori sede. La Regione Siciliana ha pubblicato un nuovo decreto che annuncia l’attivazione del servizio, con affidamento diretto dopo i quindici giorni previsti dall’avviso ufficiale datato 7 novembre.

La finalità del Sicilia Express resta invariata: consentire agli isolani di rientrare in famiglia senza doversi confrontare con i costi proibitivi di aerei e traghetti nel periodo di maggiore richiesta. Trattandosi di una delle stagioni più critiche per la mobilità verso l’isola, la Regione intende garantire un mezzo di trasporto accessibile, confermando una strategia che nelle precedenti edizioni ha riscosso adesioni record.

Anche quest’anno il servizio sarà organizzato in sinergia con FS Treni Turistici Italiani, società del gruppo Ferrovie dello Stato. Una scelta che ha già dato ottimi risultati, portando ai sold out in poche ore nelle passate occasioni. L’obiettivo è replicare un modello che ha dimostrato di essere apprezzato dai viaggiatori, grazie al comfort dei convogli e alla possibilità di viaggiare senza cambi.

Non è però mancato un dettaglio curioso. Nel progetto allegato al decreto regionale, infatti, funzionari e dirigenti sembrano aver riutilizzato parte della documentazione precedente dimenticando di sostituire “festività pasquali” con “festività natalizie”. Un refuso che fa sorridere, ma che segnala una certa superficialità burocratica. Sebbene lo strafalcione abbia già attirato l’attenzione, non influisce sulla validità del provvedimento.

Prezzi ancora da definire e contributo regionale

Il costo dei biglietti non è stato ancora comunicato. Nelle scorse edizioni la tariffa fu fissata a 29,90 euro a tratta, un prezzo molto competitivo rispetto alle alternative disponibili nello stesso periodo. La Regione ha comunque previsto un contributo economico per gli aventi diritto, pari complessivamente a 139.500 euro, per agevolare ulteriormente chi sceglierà il Sicilia Express.

Il decreto stabilisce che il servizio dovrà garantire il trasporto di almeno 500 passeggeri. Considerata la forte richiesta registrata negli anni passati, questo obiettivo appare facilmente raggiungibile. Il potenziale afflusso di utenti potrebbe anzi richiedere un ampliamento dei posti disponibili, qualora le prenotazioni dovessero nuovamente sfiorare il tutto esaurito.

Le date delle corse natalizie

Il viaggio di andata è previsto per il 20 dicembre 2025, con partenza da Torino e Milano e arrivo nelle città siciliane di Palermo, Catania e Siracusa. Il rientro, invece, è programmato per il 5 gennaio 2026, così da consentire ai viaggiatori di trascorrere in famiglia sia il Natale che il Capodanno, evitando i picchi di prezzo e le difficoltà logistiche dei periodi più affollati.

Il Sicilia Express continua a rappresentare non solo un treno, ma una risposta concreta al bisogno di mobilità di migliaia di giovani e lavoratori siciliani che vivono lontani dalla propria terra. Offrendo un viaggio più sostenibile e accessibile, l’iniziativa ribadisce il valore sociale del trasporto pubblico e la volontà della Regione di sostenere concretamente i propri cittadini nel momento dell’anno in cui tornare a casa è più importante che mai.