Morte insieme le gemelle Kessler, avevano 89 anni

Sono morte all’età di 89 anni Alice ed Ellen Kessler, leggendarie gemelle del mondo dello spettacolo tedesco. Lo riferisce la Bild. La polizia di Monaco ha confermato un intervento delle forze dell’ordine sul posto, senza fornire ulteriori dettagli.

Secondo il quotidiano tedesco «Bild», la polizia criminale della capitale bavarese avrebbe avviato un’indagine per fare luce sulle cause della loro morte, mentre il settinale «Spiegel» parla di un’operazione di polizia in corso a Gruenwald.

Alice ed Ellen Kessler erano nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Sassonia. La loro carriera televisiva le aveva rese famose anche in Italia, dove erano note anche come le «gambe della nazione», grazie alla loro iconica presenza scenica.

Inseparabili, le Kessler avevano manifestato il desiderio di essere sepolte insieme, in un’unica urna, accanto alle ceneri della madre Elsa e del cane Yello. «È ciò che abbiamo stabilito nel nostro testamento», aveva dichiarato Ellen in un’intervista rilasciata al quotidiano «Bild» nell’aprile del 2024.

– Foto IPA Agency –